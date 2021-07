https://cz.sputniknews.com/20210712/afghanske-urady-informovaly-o-likvidaci-sefa-talibanske-rozvedky-15127452.html

Afghánské úřady informovaly o likvidaci šéfa tálibánské rozvědky

Afghánské bezpečnostní síly zlikvidovaly šéfa tálibánské* rozvědky, sdělilo Ministerstvo vnitra Afghánistánu. 12.07.2021, Sputnik Česká republika

„Během speciální operace afghánských speciálních policejních sil ... byl včera v provincii Logar zlikvidován Kari Shagasi, šéf tálibánské* rozvědky ... a byli zadrženi další dva ozbrojenci,“ uvádí se ve zprávě.V Afghánistánu probíhá konflikt mezi vládními silami a táliby, kteří se zmocnili významných území ve venkovských oblastech a zahájili ofenzívu proti velkým městům. K eskalaci dochází v souvislosti se stahováním amerických vojsk, o němž ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov prohlásil, že je to přiznání neúspěchu mise Washingtonu v Afghánistánu.V pátek 9. července se objevily zprávy, že tálibové vstoupili s bojem do Kandaháru, hlavního města stejnojmenné provincie a největšího města v jižním Afghánistánu. Ještě dříve téhož dne bylo oznámeno, že kromě již obsazených hraničních přechodů do Tádžikistánu převzali ozbrojenci Tálibánu* kontrolu nad přechody na hranicích s Íránem a Turkmenistánem. Tehdy oficiální zástupce politické kanceláře hnutí Muhammad Naim řekl agentuře Sputnik, že země sousedící s Afghánistánem nemusejí mít obavy o bezpečnost na svých hranicích. Kromě toho tálibové slíbili, že hraniční přechody Afghánistánu se sousedními zeměmi budou fungovat jako obvykle.* Teroristická organizace zakázaná v Rusku

