https://cz.sputniknews.com/20210712/agentura-eu-zahajuje-nalehavou-operaci-na-hranici-litvy-s-beloruskem-15123561.html

Agentura EU zahajuje naléhavou operaci na hranici Litvy s Běloruskem

Agentura EU zahajuje naléhavou operaci na hranici Litvy s Běloruskem

Evropská pohraniční agentura (Frontex) poskytuje neodkladnou pomoc Litvě kvůli rostoucímu migračnímu tlaku na hranici s Běloruskem, uvádí se ve zprávě... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-12T13:18+0200

2021-07-12T13:18+0200

2021-07-12T13:18+0200

státní hranice

svět

evropská unie (eu)

litva

bělorusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/15058533_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fc7e829c55c84f61014d24300228ac47.jpg

„Výkonný ředitel Frontexu poskytl souhlas s naléhavou pohraniční operací na hranici mezi Litvou a Běloruskem, aby pomohl zvládnout rostoucí migrační tlak,“ píše se ve zprávě. Uvedl také, že agentura posílí pomoc a vyšle dodatečný kontingent pohraničníků, hlídkové vozy a speciální důstojníky, aby si promluvili s migranty a shromáždili potřebné údaje. Ve zprávě se také píše, že pouze během prvního červencového týdne zaznamenaly litevské úřady přes 800 protizákonných překročení hranice s Běloruskem. V první polovině roku přicházela většina migrantů z Iráku, Íránu a Sýrie, ale v poslední době se to změnilo. V červenci činí většinu migrantů občané Republiky Kongo, Gambie, Guinei, Mali a Senegalu. Mimořádný pohraniční zásah má za cíl poskytnout naléhavou pomoc členskému státu EU, který na sobě pocítil mimořádný tlak na vnější hranici, zvlášť v souvislosti s velkým počtem občanů, jež nejsou občany zemí EU, a pokoušejí se nelegálně proniknout na její území. Během několika dalších dní nasadí agentury vlastní pohraničníky z Frontexu spolu s důstojníky z členských států, příslušníky Stálého sboru evropské pohraniční a pobřežní stráže. Litevci jsou přesvědčeni, že neochota zamezit přítoku nelegálních migrantů z Běloruska je jedním z projevů hybridní války prezidenta Alexandra Lukašenka proti Litvě. Lukašenko ze své strany prohlásil, že republika již nehodlá zadržovat nelegální migranty do zemí EU, že kvůli západním sankcím na to Minsk nemá „ani peníze, ani síly“.Litva požádala o pomoc EU a sousední státy. Minulý týden vyslalo Estonsko na pomoc litevským pohraničníkům 10 odborníků s auty, drony a dalšími prostředky na ochranu hranice.

https://cz.sputniknews.com/20210706/belorusko-snizuje-diplomaticke-zastoupeni-litvy-na-minimum-15072802.html

Červenáček Škatule škatule hejbejte se. A do Běloruska mohou imigrovat osoby z dalších zemí ? Dvojí metr. Nebo budou nakonec všechny hranice pod ostnatým drátem a s "pečovateli" z EU ? 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 3

Karel Adam Vidím že problémy má víc EU než Saša, kde udělali soudruzi z Bruselu chybu ? 1

4

litva

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

státní hranice, evropská unie (eu), litva, bělorusko