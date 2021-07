https://cz.sputniknews.com/20210712/bakalapress-odhalil-jak-se-rusove-mohou-pomstit-za-vrbetice-jde-o-koudelku-15122892.html

Bakalapress odhalil, jak se Rusové mohou pomstít za Vrbětice. Jde o Koudelku

Bakalapress odhalil, jak se Rusové mohou pomstít za Vrbětice. Jde o Koudelku

Za měsíc řediteli BIS Michalu Koudelkovi končí mandát a mnozí mají strach, že ho premiér Andrej Babiš (ANO) do čela tajné služby znovu nejmenuje.

kauza vrbětice

michal koudelka

bezpečnostní informační služba (bis)

česká republika

Mandát Koudelkovi končí 15. srpna. Sám plukovník se již vyjádřil, že chce ve vedení BIS pokračovat. Nicméně, jak si všímá článek na serveru Aktuálně.cz Babiš, s jeho opětovným jmenováním otálí. Přitom si je autor zcela jist, že vést tajnou službu musí právě Koudelka.Podle informací, které má Aktuálně.cz z bezpečnostní komunity, Hrad tlačí na Babiše, aby Koudelku nejmenoval. Proč? Protože prezident ČR Miloš Zeman pracuje pro Rusy. Právě Zeman bude totiž po říjnových volbách rozhodovat, koho pověří sestavením vlády. V zájmu svých politických ambicí proto může Babiš tlaku ustoupit.Novinář dokonce operuje se zprávami BIS, které předpovídají, jak dopadne setkání Koudelky a Babiše.Podle autora mají Češi „na Rusy žízeň“ kvůli okupaci z roku 1968 a tento pocit znovu posílila kauze Vrbětice. „V podstatě (Babiš, pozn. red.) nemá jinou možnost než Koudelkovi mandát prodloužit,“ upozorňuje novinář.Proto se podle něj Babiš nejspíše uchýlí k „nezákonnému“ řešení, když Koudelku pouze „pověří“ řízením BIS například na rok. Jenže při tom by hrozilo, že by rozhodnutí takového „pověřeného ředitele“ mohla být právně napadnutelná. Autor proto premiéra kritizuje za to, že jeho váhání škodí renomé české vnitřní tajné služby.Připomeňme, že prezident Miloš Zeman BIS opakovaně kritizoval, několikrát odmítl povýšit Koudelku na hodnost generála a pracovníky kontrarozvědky označoval za „čučkaře“. Tento postoj se nezměnil ani po kauze Vrbětice, kdy BIS a česká vláda obvinila pracovníky ruské vojenské rozvědky z organizace výbuchů ve vrbětických muničních skladech v roce 2014, při kterém zemřeli dva lidé. Rusko odpovědnost za výbuchy odmítá a zařadilo Česko po boku USA na seznam nikoliv přátelských zemí.

česká republika

michal koudelka, bezpečnostní informační služba (bis), česká republika