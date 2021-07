https://cz.sputniknews.com/20210712/blaha-se-pohorsuje-nad-situaci-ve-svem-zemi-zuzana-caputova-na-slovensku-zrusila-demokracii-15120414.html

Blaha se pohoršuje nad situací ve svém zemi: Zuzana Čaputová na Slovensku zrušila demokracii

Nedávno jsme informovali o tom, že Ústavní soud na podnět slovenské prezidentky Zuzany Čaputové minulý týden rozhodl, že referendová otázka není v souladu s ústavou, a tak dle zákona nelze zmíněné lidové hlasování vyhlásit. Toto rozhodnutí vyvolalo vlnu kritiky v politických kruzích. Slovenské hnutí Hlas-SD označilo rozhodnutí ÚS SR za černý den slovenské demokracie. Ministr financí Igor Matovič označil jednání prezidentky, která se obrátila na ústavní soud s dotazem, zda konání referenda je, nebo není v rozporu s ústavou, za plivanec do tváří 600 tisíc obyvatelům. Prezidentka na kritiku reagovala tím, že konání referenda je v rukou NR SR. Parlament totiž může rozhodnout o změně ústavy a přijmout usnesení, kterým by požádala o jeho konání.Co se týče Ľuboše Blahy, ani tomu se celá situace nelíbí a dokonce hovoří o tom, že prezidentka Zuzana Čaputová na Slovensku zrušila demokracii. Poukazuje tak na to, že dle něj od minulého týdne není kvůli prezidentce tamní lid suverénní. Pokračoval pak tím že dosud žádný prezident neměl odvahu na to, aby zpochybnil petici statisíců lidí. To, že je lid suverén, se totiž dle něj považovalo za svaté. Nyní má být ale vše jinak…Člen Směru-SD tak veřejně píše, že dnes už celé Slovensko vidí, že Čaputová zlikvidovala demokracii, jen aby ochránila „hegeromatovičovu“ vládu. A nejhorší na tom je, že se dotyčná vymlouvá tím, že šíří vědomou lež, že kdyby referendum proběhlo, ústavní soud by ho mohl zrušit.V příspěvku také píše, že je nehorázné, jak vážný politologický a filozofický problém na Slovensku vznikl. Dle jeho mínění se navíc suverenitu lidu takovým nestoudným způsobem nesnažili zpochybňovat ani režimy v minulosti. „První, kdo to zpochybnil, je vlastně Čaputová. V roce 2021,“ míní.Co ale vlastně tato celá situace znamená? Blaha nastínil, že pokud Ústavní soud řekl, že je parlament čtyři roky neodvolatelný lidem, pak vlastně řekl, že lid není suverén, a tedy, že nežijeme v demokracii. Dotyčný se také snaží zamyslet nad tím, jak by to vypadalo, kdyby se teoreticky v příštích volbách k moci dostala nějaká fašistická strana. „(Ta, pozn. red.) by lidem naslibovala dálnice a národní hrdost jako Hitler v roce 1933 a pak by začala stavět koncentráku a vést války, tak byste se takové vlády nemohli legálně zbavit, neboť na čtyři roky by tam byla zafixovaná ústavou jako železobeton,“ vysvětluje, co vlastně tvrdí ÚS s Čaputovou.Podle jeho slov je na Slovensku „taková sadistická vláda na čtyři roky zabetonovaná jako Kim Čong-un v Severní Koreji“.V závěru se pak odvolává na čl. 32 Ústavy SR, podle kterého mají občané právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád. V něm se tak uvádí, že pokud někdo zpochybní suverenitu lidu jako základ každého demokratického pořádku, suverén má právo na odpor. Dodává tedy, že pokud vláda s Čaputovou nechce zažít peklo, měli by Slovensku vrátit demokracii zpět.

