Boris Johnson odsoudil rasistické výroky proti britské reprezentaci na sociálních sítích

Britský premiér Boris Johnson dnes odsoudil rasistické výroky na sociálních sítích proti britské fotbalové reprezentaci poté, co mužstvo včera ve Wembley

„Reprezentace Anglie si zaslouží, aby ji chválili jako hrdiny a nikoli, aby ji rasisté uráželi na sociálních sítích. Ti, kdo nesou odpovědnost za tyto hnusné výroky, se musí stydět,“ napsal britský premiér na Twitteru.Anglická fotbalová asociace dříve odsoudila podobné výroky na sociálních sítích. Její členové prohlásili, že lidé, kteří se tímto způsobem vyslovují, nejsou opravdoví fanoušci reprezentace, informuje HCH. Londýnská policie prohlásila, že hodlá vyšetřit tyto výroky plné nenávisti.Hráči britské reprezentace s tmavou pletí Marсus Rashford, Bukayo Saka a Jadon Sancho byli vystaveni útokům na sociálních sítích poté, co neproměnili své pokutové kopy ve finálovém utkání. Jejich pokusy v případě Rashforda „zlikvidovala“ tyč, zbylé dva vychytal brankář italského týmu Gianliugi Donnarumma, což vedlo k vítězství Italů.Italská reprezentace včera večer zvítězila ve finále EURO 2020 na pokutové kopy. Oba týmy v základní hrací době a prodloužení vstřelily po jednom gólu, následovaly penalty, ve kterých byli úspěšnější Italové 3:2. Utkání se konalo na londýnském stadionu Wembley.Uživatelé sociálních sítí bouřlivě reagovali na výsledky finále EURO 2020. Mluvilo se zejména o heslu Football's coming home (Fotbal se vrací domů), které britští fanoušci používali prakticky všude a nepochybovali o vítězství svého týmu.Sociální sítě upozornily rovněž na chování Skotů v souvislosti s výsledky finále EURO 2020. Mnozí z nich uvítali porážku Angličanů. Do ulic skotských měst dokonce vyšli radostní fanoušci mávající italskými vlajkami.Již před utkáním vypukly v Londýně nepokoje. Tisíce fanoušků se sešly u stadionu Wembley. Někteří se pokoušeli prorazit plot a dostat se na tribuny. Asi stovka fanoušků bez vstupenek vpadla do prostorů stadionu. UEFA tento incident odsoudila.

