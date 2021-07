https://cz.sputniknews.com/20210712/cina-obvinila-americky-torpedoborec-z-vpadu-do-vod-paracelskych-ostrovu-15120051.html

Čína obvinila americký torpédoborec z vpádu do vod Paracelských ostrovů

Čína obvinila americký torpédoborec z vpádu do vod Paracelských ostrovů

Americký raketový torpédoborec Benfold bez povolení vplul do vod sporných Paracelských ostrovů v Jihočínském moři, které Čína považuje za vlastní. Čínští... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-12T09:46+0200

2021-07-12T09:46+0200

2021-07-12T09:46+0200

svět

jihočínské moře

usa

čína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/660/98/6609841_0:26:1000:589_1920x0_80_0_0_568983d5f1ddc04b7cc58738a8cf0561.jpg

Uvádí se, že americký raketový torpédoborec Benfold 12. července „bez povolení vlády Číny nezákonně vpadl do vod čínských Paracelských ostrovů“. Skupina Námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády Jižní zóny bojového velitelství doprovodila americkou loď a varovala ji.Ministerstvo obrany Číny odsoudilo akce amerického torpédoborce a vyjádřilo rozhodný protest.Situace v Jihočínském mořiPeking dlouhá desetiletí s několika zeměmi asiatsko-tichooceánského regionu vede spory ohledně územní příslušnosti řady ostrovů v Jihočínském moři, na jehož šelfu byly objeveny značné zásoby uhlovodíků. Jde především o Paracelské ostrovy, Spratlyovy ostrovy, jedním z nich je ostrov Thitu (Pag-asa) a ostrov Huangyan. Do tohoto sporu jsou zapojeny Vietnam, Brunej, Malajsie a Filipíny.Situace v regionu je často komplikovaná proplouváním vojenských lodí USA, které podle čínského ministerstva zahraničí porušují mezinárodní právo a také podkopávají suverenitu a bezpečnosti Číny. Nehledě na protesty ze strany Pekingu, Washington prohlašoval, že USA budou „plout a létat“ všude, kde to povoluje mezinárodní právo.Stálý rozhodčí soud v Haagu v červenci 2016 na základě žaloby Filipín rozhodl, že Čína nemá základ pro územní nároky v Jihočínském moři. Soud stanovil, že sporná území Spratlyových ostrovů nejsou ostrovy a výlučnou ekonomickou zónu netvoří. Peking tehdy odpověděl, že rozhodnutí Stálého rozhodčího soudu považuje za neplatné, nepřiznává ho a nepřijímá.

https://cz.sputniknews.com/20210711/satelitni-snimky-vyvolaly-spekulace-ze-cina-buduje-vlastni-oblast-pro-tajny-letecky-vyzkum-15118026.html

https://cz.sputniknews.com/20210711/politico-usa-delaji-z-evropy-vazala-pro-boj-s-ruskem-a-cinou-15112910.html

Červenáček Zase zůstalo jen u blábolů. A to věděli i pindosi, že u nich zůstane. Jen síle rozumějí. Ale i takovéto základy, znalosti, nemá Kalousek, bancafe, Maxmilian a K. Olinka. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

jihočínské moře

usa

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jihočínské moře, usa, čína