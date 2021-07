https://cz.sputniknews.com/20210712/covid-v-cesku-nema-konce-reprodukcni-cislo-vyrazne-roste-babis-chce-zkratit-interval-mezi-davkami-15120206.html

Covid v Česku nemá konce. Reprodukční číslo výrazně roste, Babiš chce zkrátit interval mezi dávkami

Covid v Česku nemá konce. Reprodukční číslo výrazně roste, Babiš chce zkrátit interval mezi dávkami

Epidemie koronaviru v Česku nabírá na obrátkách. Počet nakažených přes neděli opět vzrostl a výrazně stouplo i reprodukční číslo. Za těchto okolností chce... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

Mutace delta v Česku nadále řádí. V neděli laboratoře odhalily 147 nakažených, což je o 41 případů více než před sedmi dny. Reprodukční číslo stouplo na hodnotu 1,46, zatímco v sobotu to bylo 1,35. S nástupem prázdnin toto číslo roste, což znamená, že šíření viru nabírá na síle.Za posledních sedm dnů bylo zaznamenáno 13 případů na 100 tisíc obyvatel a v posledních 14 dnech je to 22 případů na 100 tisíc obyvatel.Nejhorší situace je nyní v Plzni a Rokycanech, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno kolem 43 případů na 100 tisíc obyvatel. Špatně na tom zůstává Praha, kde bylo za poslední týden nakaženo téměř 34 osob na 100 tisíc obyvatel.Pozitivní zprávou ovšem je, že nadále pokračuje trend v poklesu hospitalizovaných pacientů. Nyní je v nemocnicích 25 pacientů s covidem-19. Pouze dva z nich jsou v těžkém stavu.Dostupné a soutěživé očkováníDokončené očkování proti koronaviru má nyní přes 3,8 milionu osob, což je téměř 49 %. Pro dosažení kolektivní imunity je ale nutné nechat vakcinovat zhruba 80 % obyvatel. Pro urychlení procesu očkování chce premiér Andrej Babiš v pondělí Radě vlády pro zdravotní rizika navrhnout zkrácení intervalu mezi dvěma dávkami vakcíny od společností Pfizer/BioNTech na 21 dní. Mělo by to začít platit od tohoto čtvrtka. Nyní se druhá dávka této vakcíny, která je v Česku nejrozšířenější, podává za 34 dní.Připomeňme, že u vakcíny Moderna se interval mezi dávkami již zkrátil z 38 na 25 až 35 dnů. U očkovací látky od společnosti AstraZeneca je interval 84 až 91 dnů.Kromě toho se od dneška očkování stává dostupnější. V Praze se v pondělí otevírají dvě očkovací centra, kam si lidé mohou dojít pro vakcínu bez předchozí registrace. Na Hlavním nádraží bude k dispozici vakcína od firmy Johnson & Johnson pro plnoleté obyvatele a v Obchodním centru Chodov bude k mání vakcína od Pfizer/BioNTech pro zájemce od 16 let.Nejvíce drhne očkování u mladších ročníků do 30 let. Motivovat mladé lidi k očkování chce Babiš soutěží. Té se mohou zúčastnit ti, kteří se nechají naočkovat v těchto dvou nových centrech. Hlavní výhrou bude jednou týdně iPhone 12 a každý den se budou rozehrávat tenisky značky Converse. Soutěžit se bude i o kupony do distribuční platformy videoher Steam.

