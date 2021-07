https://cz.sputniknews.com/20210712/dalsi-poslapavani-nasi-svobody-vachatova-zuri-kvuli-narizeni-eu-o-kontrole-osobnich-konverzaci--15126556.html

„Další pošlapávání naší svobody!“ Vachatová zuří kvůli nařízení EU o kontrole osobních konverzací

„Další pošlapávání naší svobody!“ Vachatová zuří kvůli nařízení EU o kontrole osobních konverzací

Členka hnutí Trikolóra Natálie Vachatová ve svém novém příspěvku na Facebooku vyjadřuje vlastní kategorický odpor vůči novému nařízení Evropského parlamentu a... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-12T20:33+0200

2021-07-12T20:33+0200

2021-07-12T20:33+0200

skype

česko

natálie vachatová

evropská unie (eu)

mobilní aplikace

soukromí

nařízení

svoboda

evropský parlament

sociální síť

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/13300679_103:0:2105:1126_1920x0_80_0_0_19f3122720a95c062a4ecd62ed8dca3d.jpg

„Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady chce komunikačním aplikacím (Skype, Messenger apod.) umožnit zatím dobrovolně, výhledově ale POVINNĚ, aby automaticky a PLOŠNĚ procházely SOUKROMÉ konverzace, vyhledávaly závadný obsah a hlásily ho policii. Toto nařízení není nic jiného než forma legalizace automatického skenování konverzací a MY SE STAVÍME KATEGORICKY PROTI!“ oznámila členka Trikolóry. Vachatovou také velice pobouřilo to, že nařízení podobného druhu se v Evropském parlamentu přijímají bez jakékoliv veřejné diskuze, a jsou tedy dost snadným řešením nějakého znepokojujícího problému. „Jste pro, aby vám v zájmu „dobra“ všech někdo pročítal všechny zprávy a e-maily a monitoroval, zda náhodou nepíšete něco závadného? A závadnou konverzaci rovnou nahlašoval policii? Jste, nejste? Nejspíš je zbytečné se vůbec ptát. EU se nás stejně neptá a zavádí nařízení bez ohledu na to, co si o tom myslíme,“ konstatovala Vachatová. Politička se navíc domnívá, že praktické uplatnění daného nařízení vytvoří řadu precedentů, které budou znesnadňovat život obyčejných lidí. Nelze ale podle ní vyloučit ani to, že nařízení bude záměrně zneužíváno. „A aby nedošlo k omylu, je naprosto v pořádku, když je někdo podezřelý z šíření dětské pornografie, že mu policie prohledá e-maily. Považovat ale každého za devianta a pod ušlechtilou záminkou získat mocný nástroj, který se s největší pravděpodobností dřív nebo později zvrhne v pronásledování a zastrašování oponentů skrze například nenávistný obsah, je ŠPATNĚ!“ tvrdí politička. Vachatová navíc poznamenala, že proti nařízením EU nyní nelze nic udělat, proto si myslí, že pro Česko je existenčně důležité prosazovat ústavní nadřazenost českého práva nad sekundárním právem EU. „Máme dost pošlapávání naší svobody a hrnutí se vstříc otevřené náruči totality!“ uzavřela celou věc Vachatová.

https://cz.sputniknews.com/20210706/evropa-ma-na-kahanku-pomoct-ma-plan-le-penove-a-salviniho-a-cesi-se-pripoji-15067022.html

STEV.SEAGAL Jak je vidět nikdo není v diskuzi a každý se už bojí vyjádřit svůj názor ..... to nám všem přinesl havlův fašistický a totalitní puč 17.11.1989 !!! Demokracie a Svoboda v EU umřela !!! 4

Karel Adam Zvykejte si, dobře prý už bylo. 2

4

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

skype, natálie vachatová, evropská unie (eu), mobilní aplikace, soukromí, nařízení, svoboda, evropský parlament, sociální síť, česká republika