Expert prozradil tajemství správné přípravy turecké kávy

Jako první nalijte do džezvy 100 ml připravené studené vody (nebo jiné množství v závislosti na velikosti džezvy). 100 ml vody vystačí na jednu standardní dávku, přičemž tureckou kávu je lepší vařit právě na jednu porci.

V závislosti na vašich osobních preferencích můžete přidat do džezvy koření nebo sůl.

4.

Dáme džezvu do předem vyhřátého písku, ponoříme ji asi tak do poloviny nebo dokonce do dvou třetin. Když nemáte nádobu na písek, můžete dát kávu na velmi horkou plotnu.