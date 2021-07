„Historický úspěch.“ Itálové ve vítězné euforii slaví svůj triumf na EURO 2020

© AP Photo / Laurence Griffiths

Obránce Itálie, střelec vyrovnávací branky a úspěšný střelec penalty Leonardo Bonucci o utkání: „Je to historický úspěch. Sen se stal skutečností. Od začátku přípravy jsme věřili, že na to máme. Bylo to trochu jiné než dřív. Navzájem jsme si dodávali sebevědomí a byli jsme skutečný tým. Teď si to užíváme. Viděl jsem, jak spousta lidí před ceremoniálem odešla. Mysleli si, že pohár zůstane tady v Londýně, ale místo toho se stěhuje do Říma. Zase jsme se něco přiučili a ani po 34 zápasech jsme neprohráli. Věděli jsme, že když uděláme, co bude v našich silách, přivezeme trofej domů."