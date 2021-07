https://cz.sputniknews.com/20210712/ja-us-nemusu-stibrova-sdilela-zabavne-video-se-synem-a-zborila-instagram-15123878.html

„Já uš nemůšu." Štíbrová sdílela zábavné video se synem a zbořila Instagram

„Já uš nemůšu.“ Štíbrová sdílela zábavné video se synem a zbořila Instagram

Děti jsou nejupřímnější bytosti na světě. Co si myslí, to řeknou, a tak je s nimi velmi často pořádná legrace. To zná i influencerka, herečka a příležitostná... 12.07.2021

A právě imitací své matky dostal mnohé fanoušky do kolen. Štíbrová totiž na Instagramu nasdílela video, kde Mates předvádí pořádnou „stand up comedy“.Nutno říct, že po zhlédnutí tohoto videa nezůstalo jedno oko suché. Lidé totiž plakali smíchy. „Radovana do každé rodiny, fakt,“ psali uživatelé a naráželi na Matesovu přezdívku, kterou dostal malý blonďák od své maminky.A vypadá to, že takové díky by si doma přál každý druhý. „Nejvíc nejlepšejší dítě! Zaručení zlepšení nálady s okamžitou platností. Miluju,“ zaznělo.Podle mnohých je Mates boží, roztomilý a bombastický. Někteří ho označovali za úžasňáka.Někteří si navíc video pouštěli znovu a znovu: „Já to miluju a pouštním si to pořád dokola.“Podle mnohých matek totiž Mates dokonale shrnul „život matky v pár heslech“. Vypadá to tak, že je to všude stejné.Není to však poprvé, co syn Štíbrové baví celý internet. Naposledy lidem způsobil záchvat smíchu poznámkou na adresu své ještě těhotné maminky.Nikol ŠtíbrováNikol Štíbrová je známá česká herečka. Známá se stala například díky své roli Karolíny v seriálu Pojišťovna štěstí. Společně s Kateřinou Brožovou moderovala také přímý přenos vyhlašování cen Anno 2007. V roce 2019 nazpívala píseň k filmu Příliš osobní známost, a to společně se slovenskou kapelou IMT Smile, v minulém roce nazpívala píseň Dej si roušku se zpěvákem Mirai.V současné době tvoří trio 3v1 s Martinou Pártlovou a Veronikou Arichtevou. V roce 2017 získala cenu za Instagram roku a v tom stejném roce se jí také narodil syn Mathias. Chlapečka porodila tehdejšímu příteli Martinovi Kynclovi, se kterým byla i zasnoubená. Pár se však v létě 2018 rozešel a na svatbu nikdy nedošlo.Nyní je šťastně zadaná a vdaná za Petra Leitgeba, kterému v červnu 2021 porodila syna Tobiase.

