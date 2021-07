https://cz.sputniknews.com/20210712/jak-pripravit-nadychanou-bramborovou-kasi-hospodynky-se-dopousti-jedne-nestastne-chyby-15125340.html

Jak připravit nadýchanou bramborovou kaši? Hospodyňky se dopouští jedné nešťastné chyby

Jak připravit nadýchanou bramborovou kaši? Hospodyňky se dopouští jedné nešťastné chyby

Srdce milovníků brambor, a zejména bramborové kaše, zaplesají. Přinášíme vám skvělý recept a jedinečné tipy na přípravu tohoto pokrmu. Co totiž může být... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-12T15:46+0200

2021-07-12T15:46+0200

2021-07-12T15:46+0200

svět

recept

jídlo

brambory

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/13210203_0:164:3056:1883_1920x0_80_0_0_1c029f0a19273a6250eba37d3b6460b9.jpg

Lahodná a velmi jednoduchá příloha, ideální k obědu i večeři, to je bramborová kaše. Přidáním ryby nebo masových pokrmů navíc získáte kompletní a plnohodnotný oběd. Bramborová kaše se navíc skvěle hodí k jakémukoli zeleninovému salátu.K přípravě tohoto pokrmu potřebujete minimum jídla, a také času. I když jste nikdy předtím toho jídlo nevařili, věřte, že jej hravě zvládnete. Měli byste ale dbát na typ brambor a jejich kvalitu, jelikož právě to hraje velkou roli při přípravě jídla.Kuchaři radí, že nejchutnější jsou středně velké brambory s růžovou slupkou. Při nákupu by navíc lidé měli věnovat pozornost vzhledu brambor, protože tmavé skvrny na nich mohou naznačovat, že jsou zmrzlé. A bramborová kaše z takových brambor bude mít nasládlou chuť, což nemá každý má rád.A co vlastně budete potřebovat?Suroviny:2,5 kg bramborsůlpepřpůlka cibulemléko (s vysokým obsahem tuku)trocha másloPostup přípravy:1. Brambory nejprve omyjte a oškrábejte. Poté je nakrájejte na malé kousky, vložte do hrnce a zalijte studenou vodou. Hrnec dejte na plotnu a jakmile voda začne vřít a na povrchu se vytvoří pěna, odstraňte ji.2. Poté dochuťte solí a hrnec přikryjte pokličkou, ale ne příliš těsně. Vařte na mírném plameni, za občasného míchání, po dobu asi 30 minut. Tato doba by měla stačit k tomu, aby se brambory dobře uvařily. Někdy je ale musíte vařit trochu déle – vše záleží na typu brambor a velikosti nakrájených kousků.3. Zatímco se brambory vaří, oloupejte si cibuli. Nakrájejte ji na malé kostičky a rozehřejte si na pánvi olej. Následně na pánev vložte cibuli, lehce ji posolte a popepřete a smažte dozlatova.4. Když uplyne 30 minut, je na čase zkontrolovat, zda jsou brambory hotové. Zjistíte to tak, že je propíchnete to nožem. Pokud nůž bramborem snadno pronikne, znamená to, že jsou brambory hotové. Pokud ne, pokračujte v jejich vaření asi ještě 5-7 minut.5. Po uvaření brambory sceďte. Buďte však opatrní, abyste se neopařili horkou párou. Poté přidejte k bramborům trochu mléka a začněte je mixovat.6. Jakmile je bramborová „hmota“ víceméně homogenní, přidejte k ní trochu másla. Poté pokračujte ve šlehání. Pokud jsou brambory suché, přidejte ještě trochu mléka. Nakonec přidejte smaženou cibuli a vše dobře promíchejte.A to je vše! Můžete podávat.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recept, jídlo, brambory