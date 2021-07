https://cz.sputniknews.com/20210712/je-to-komunisticky-prokurator-po-volbach-ho-odvolame-opozice-reaguje-na-jmenovani-igora-strize-15127845.html

Je to komunistický prokurátor, po volbách ho odvoláme. Opozice reaguje na jmenování Igora Stříže

Je to komunistický prokurátor, po volbách ho odvoláme. Opozice reaguje na jmenování Igora Stříže

Na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně spravedlnosti Marie Benešová prohlásila, že český kabinet ministrů schválil její návrh na jmenování Igora... 12.07.2021

Státní zástupce Igor Stříž, který během posledních deseti let působil jako první náměstek nejvyššího státního zástupce, se má již zítra oficiálně ujmout nové funkce. Rozhodla o tom česká vláda, která na dnešní schůzi schválila návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové týkající se jmenování Igora Stříže nejvyšším státním zástupcem České republiky.Důrazný nesouhlas s kandidaturou Igora Stříže ze strany táboru demokratické opozice zazněl hned poté, co ministryně Benešová na konci června svůj návrh oznámila. Po oficiálním schválení tohoto návrhu českou vládou nespokojené hlasy ještě víc zesílily. Trnem v oku české opozice je profesní minulost nově jmenovaného nejvyššího státního zástupce, který v předlistopadovém Československu nějakou dobu působil jako vyšetřovatel a vojenský prokurátor. Bývalý předseda TOP 09 a někdejší ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil trvá na tom, že takovou funkci nemůže zastávat osoba s komunistickou minulostí.Obdobný názor sdílí i jeho kolegyně, současná šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která nejenom nesouhlasí se jmenováním Stříže, ale také je pobouřena tímto rozhodnutím a považuje za nutné jeho odvolání v nejbližším budoucnu.Rezignace Pavla ZemanaBývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman skončil ve své funkci 30. června. Ten v čele úřadu stál od roku 2011. Svou rezignaci oznámil již v květnu.Ke svému odchodu se Zeman vyjádřil v rozhovoru pro ČTK. Podle svých vlastních slov nastupoval do funkce s několika předsevzetími a velká většina se mu prý povedla splnit.

H. Je zajímavý, že bývalí komunisti, jako předsedové dvou úplně nejvyšších představitelů České justice jako ÚS nebo NSS jim nevadí. Nejspíše proto, že jim jdou na ruku. 1

Červenáček Zlatý voči ... Ten bude soudit naši trollí hordu. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

