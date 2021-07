Jmenování Stříže, Vrbětice a další témata. V Praze se konala tisková konference po jednání vlády

Připomeňme, že 30. června Pavel Zeman ukončil své působení ve funkci nejvyššího státního zástupce, přičemž o svém rozhodnutí rezignovat Zeman informoval již v květnu. Na konci června ministryně spravedlnosti České republiky Marie Benešová navrhla kandidaturu Igora Stříže do této funkce, Stříž během posledních deseti let zastával post náměstka Pavla Zemana. Svůj návrh Benešová odůvodnila tím, že Igor Stříž je respektovanou osobou a má dost zkušeností pro to, aby zajistil rozvoj celé soustavy.