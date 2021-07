Jste zrádci a pátá kolona, rozohnil se Babiš na Piráty kvůli jejich poslední iniciativě

„Dobře jste to přečetli? Víte, co to znamená? To je pátá kolona. Pátá kolona. Pátá kolona. Já jsem si to načetl. Psal o tom Ernest Hemingway, Agata Christie. Určitě víte, co je to pátá kolona. Ale ještě lépe to napsal pod tím tweetem Jan Stargazer, který říká: ‚Jste zrádci. A okecávejte si to, jak chcete‘,“ vzkázal Babiš Pirátům.