Kubánský prezident obvinil USA z financování protestů v jeho zemi

Někteří účastníci demonstrací na Kubě dostávají z USA peníze za povzbuzování protestů, prohlásil prezident Miguel Díaz-Canel. Video jeho projevu je zveřejněno... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

„Existuje skupina lidí <…> najatých, které platí vláda USA, platí nepřímo přes americké vládní agentury, aby zorganizovala podobné demonstrace,“ řekl prezident.Včera se konaly na Kubě masové protesty, první za dlouhá léta, do ulic vyšly tisíce lidí, které žádaly svobodné volby a překonání sociálních problémů. Místní média informují, že se protesty konaly v osmi městech, včetně Havany.Stoupenci dnešní vlády uspořádali v reakci na to vlastní pochody v pěti městech, včetně metropole. Někde se protesty neobešly bez střetů, lidé na sebe házeli kameny, byly slyšet výstřely, informace o obětích nejsou hlášeny.Akce v městě Matanzas na severním pobřeží ostrovu vyústila do nepokojů. Protestující vydrancovali směnárnu a převrátili několik aut.

jaroslav blazek Kubánci opět vepře pošlou do prasečí řiti.Kubánci jsou hrdý národ a chudí jsou jenom kvúli parazitickým vepřúm, doba prasečí končí. 37

Dědouch2 A kdy ne? 35

