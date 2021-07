https://cz.sputniknews.com/20210712/kuchari-odhalili-triky-na-pripravu-stavnatych-karbanatku-nektere-z-nich-vas-mozna-prekvapi-15116477.html

Kuchaři odhalili triky na přípravu šťavnatých karbanátků. Některé z nich vás možná překvapí

Receptů na pravé karbanátky existuje opravdu mnoho. Pokud už máte svůj osvědčený recept, ale chtěli byste jej jenom ozvláštnit, čtěte dál.1. Trocha octu nic nezkazíPokud rádi experimentujete, nebojte se do masové směsi přidat trochu octu. Ptáte se proč? Tato přísada pomáhá masu být mnohem měkčí a šťavnatější. Je totiž známo, že vepřové maso může být někdy trochu houževnaté, což dokáže zkazit chuť karbanátků. A právě ocet má pozitivní vliv na vlákna v mase.V tomto případě ale platí pořekadlo „všeho s mírou“. Je totiž velmi důležité to s octem nepřehnat. Stejně tak je podstatné, aby si maso s octem chvíli odpočinulo. Nechejte jej tedy chvíli odstát.V případě, že ještě nejste na takové experimenty připraveni, můžete ocet nahradit lehčí složkou – suchým červeným vínem. Pozor – víno ale nepřidávejte do mletého masa, ale přidejte je až během dušení.2. Tvaroh? Zajímavá ingredience!Po octu přichází na řadu také tvaroh, což je surovina, kterou by s mletým masem kombinoval jen málokdo. Zajímavým faktem totiž je, že tvaroh pomáhá nejen zlepšit chuť tohoto jídla, ale také ji dokáže výrazně změnit. Jídlo tak bude chuťově bohatší a zajímavější. A vliv to bude mít i na šťavnatost masa.Nesmíme však opomenout, že tvaroh je dobré přidávat pouze v případě, pokud karbanátky připravujete z kuřecího mletého masa. K příliš tučnému masu se totiž tvaroh nehodí.A s jakým množstvím máme pracovat? Doporučuje se na kilogram kuřecího masa přidat asi půl kila vysoce kvalitního tvarohu. Když se rozhodnete přidat tvaroh, pak už nemusíte přidávat cibuli.Zapamatujte si ale, že takové kotlety nelze příliš dlouho smažit. Pokud to s jejich smažením přeženete, pak místo šťavnatých karbanátků získáte gumovou hmotu.3. Cukr jako přítel mletého masaCukr je surovina, kterou má doma snad každý. Málo kdo by však tušil, že se může přidávat i do tohoto pokrmu. I zde platí, že by se to s jeho množstvím nemělo přehánět.Aby jste tedy předešli nadměrné sladkosti, je třeba dodržovat následující poměr: jednu lžíci cukru na jeden kilogram mletého masa.Cukr navíc bude s masem „fungovat“ lépe, pokud se do směsi přidá trochu vroucí vody.A co dál?Pokud vám naše tipy nestačily, věřte, že do mletých karbanátků můžete přidat také krupici nebo nastrouhanou cuketu (místo pečiva). Stejně tak je dobrým tipem mrkev nebo řepa.

