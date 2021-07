https://cz.sputniknews.com/20210712/meteorologove-varuji-ze-se-na-ceskou-republiku-opet-zenou-velmi-silne-bourky---15124270.html

Meteorologové varují, že se na Českou republiku opět ženou velmi silné bouřky

Meteorologové varují, že se na Českou republiku opět ženou velmi silné bouřky

Silné a dokonce i velmi silné bouřky s přívalovými dešti a následným stoupáním hladin řek pravděpodobně zasáhnou v úterý 13. července území Čech a Moravy... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-12T13:44+0200

2021-07-12T13:44+0200

2021-07-12T13:44+0200

česko

meteorologové

počasí

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/553/43/5534338_0:77:2947:1734_1920x0_80_0_0_33e33bb7dcc4d451c96faf5dedc3fee1.jpg

Výstraha platí v úterý od 13 hodin do půlnoci v Plzeňském a Karlovarském kraji, ale také v některých částech Ústeckého a Jihočeského kraje, později silné bouřky pravděpodobně zasáhnou i Prahu a Středočeský kraj, bohužel se nevyhnou ani Libereckému kraji. Meteorologové nabádají k opatrnosti také obyvatele jižních Čech, Královéhradecka a Vysočiny.Silné bouřky budou pravděpodobně spojeny s přívalovými dešti, kroupami a silným nárazovým větrem, který může dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů za hodinu, srážek může napadnout kolem 60 milimetrů.V některých místech Plzeňského kraje je nebezpečí stoupání hladin řek až na druhý stupeň povodňové aktivity, a to převážně v době od úterního do středečního dopoledne. Na území Karlovarského, Ústeckého, Plzeňského, ale i Středočeského a Jihočeského kraje bude povodňová aktivita na stupni číslo jedna.Největší horka postihnou podle meteorologické předpovědi Jihomoravský a Zlínský kraj, ale také část Olomouckého kraje, kde by mohly dosáhnout až 31 °C, ale i více.

https://cz.sputniknews.com/20210712/blesk-ve-dvou-indickych-statech-zabil-49-lidi-15120686.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meteorologové, počasí, česká republika