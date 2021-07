https://cz.sputniknews.com/20210712/mutace-delta-v-cesku-nebezpecne-sili-dle-prymuly-je-nebezpecnejsi-nez-se-zdalo-15128099.html

Mutace delta v Česku nebezpečně sílí. Dle Prymuly je nebezpečnější, než se zdálo

Koronavirus v České republice poslední dobou zase nabírá na obrátkách a může za to především mutace delta. Podíl této nakažlivější varianty covidu-19 se totiž... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

Národní referenční laboratoř (NRL) vyšetřila tento týden 30 vzorků, a to v rámci diskriminačních PCR. Uvádí se, že v 17 případech se jednalo o variantu delta, v 9 případech o variantu alfa a ve čtyřech případech bude podle ústavu zapotřebí ještě další analýza.Zmiňme, že aktuálně se v ČR vyskytuje 126 případů delta varianty.K celé věci se vyslovila také tisková mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová, která v této souvislosti zdůraznila, že NRL pracuje s daty pouze zhruba ze dvaceti procent laboratoří v Česku. Proto není možné tyto údaje interpretovat plošně pro celou republiku.Dobrou zprávou alespoň je, že dosud nepřibyly žádné nové sekvenace nakažlivější mutace. Prymula: Počty nakažených nelze brát na lehkou váhuO současné situaci vysílání Rádia Impuls promluvil také epidemiolog Roman Prymula, který si stojí za tím, že se delta mutace bohužel jeví nebezpečnější, než ukazovala příznivá data z Velké Británie. Tamní data totiž byla značně ovlivněna tím, že se jednalo o mladší ročníky, protože starší lidé jsou v Británii proočkováni až z 99 %.Vzhledem ke zhoršující se situaci v ČR ještě podotkl, že by se zvyšující se počty nakažených rozhodně neměly brát na lehkou váhu.Stejně tak Prymula není ani pro úplné rozvolnění koronavirových restrikcí, jak můžeme vidět například v již zmiňované Británii.Prymula navíc spatřuje jistý problém také v systému očkování.Koronavirus aktuálně v ČRPodle posledních údajů počet nakažených přes neděli opět vzrostl a výrazně stouplo i reprodukční číslo, a to na hodnotu 1,46, zatímco v sobotu to bylo 1,35. V neděli laboratoře odhalily 147 nakažených, což je o 41 případů více než před sedmi dny.Za posledních sedm dnů bylo zaznamenáno 13 případů na 100 tisíc obyvatel a v posledních 14 dnech je to 22 případů na 100 tisíc obyvatel.Nejhorší situace je nyní v Plzni a Rokycanech, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno kolem 43 případů na 100 tisíc obyvatel. Špatně na tom zůstává Praha, kde bylo za poslední týden nakaženo téměř 34 osob na 100 tisíc obyvatel.Pozitivní zprávou ovšem je, že nadále pokračuje trend v poklesu hospitalizovaných pacientů. Nyní je v nemocnicích 25 pacientů s covidem-19. Pouze dva z nich jsou v těžkém stavu.Nicméně, za těchto okolností chce premiér Andrej Babiš (ANO) zkrátit interval mezi dvěma dávkami vakcíny proti covidu a chystá soutěž pro naočkované.

janjanjan Je tak nebezpečná, že počet všech pozitivních (tedy ne nutně nemocných) v nemocnicích klesl na 25, a celý týden v celé republice ani jeden pozitivní neumřel. ...Takže musejí o to víc řvát. 0

