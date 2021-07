https://cz.sputniknews.com/20210712/od-zari-uz-nebudou-zdarma-provadeny-preventivni-testy-pro-zabavu-a-cestovani-planuje-vojtech-15128580.html

Od září už nebudou zdarma prováděny preventivní testy pro zábavu a cestování, plánuje Vojtěch

Ke změnám v úhradě preventivních testů na koronavirus by podle plánů ministerstva zdravotnictví mělo dojít v září. V rozhovoru pro Radiožurnál ministr Adam... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

„Něco jiného je zkrátka indikované testy lékařem, to je jasné, ale tyto testy, které jsou využívány pro zábavu a cestování, tady si myslíme, že to na místě není, a od toho 1. 9. plánujeme, že by se ta úhrada zrušila,” vysvětlil Vojtěch během rozhovoru pro Radiožurnál.Nyní se mohou lidé nechat zdarma testovat šestkrát během jednoho měsíce - čtyřikrát antigenní metodou a dvakrát PCR. V srpnu to tak má ještě zůstat, předpokládá ministr Vojtěch. Změny zavedené od září odůvodňuje tím, že testy jsou finančně velmi nákladné pro systém veřejného zdravotního pojištění.David Švehlík, poradce ministra a člen správní rady pro VZP, upřesnil, že se jedná řádově o stamiliony korun měsíčně, které stát pojišťovnám proplácí.„Stát v současné době hradí čtyři antigenní testy a dva PCR testy měsíčně, panuje ovšem předpoklad, že se to brzy změní a stát již testování hradit nebude. Očkování je obrovská výhoda, lidé nemusí chodit na testování,“ řekl ještě předtím premiér Andrej Babiš u příležitosti otevření dvou očkovacích center v Praze, kde není třeba se registrovat.„Doufejme, že se od prvního září vrátí do škol naše děti a že budeme fungovat normálně. Jediné řešení covidu-19 je očkování, žádné jiné řešení neexistuje,“ dodal.Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na pondělní tiskové konferenci poznamenal, že s přibývajícím počtem naočkovaných lidí se uvolňují kapacity testovacích míst. Nicméně zopakoval, že jednoznačně nejbezpečnější cestou je očkování.Od 15. července se zkrátí doba mezi první a druhou dávkou očkování vakcínou od firem Pfizer/BioNTech, a to z 34 na 21 dní.Kromě toho vláda během pondělního zasedání vynesla rozhodnutí, že pořadatelé hromadných akcí jsou povinni ohlásit krajské hygienické stanici takové akce, kterých se zúčastní více než tisíc lidí.

