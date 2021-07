https://cz.sputniknews.com/20210712/operator-plynovodu-nord-stream-2-obvinil-usa-z-poruseni-dohod-15126041.html

Operátor plynovodu Nord Stream 2 obvinil USA z porušení dohod

Operátor plynovodu Nord Stream 2 obvinil USA z porušení dohod

Ředitel společnosti, která řídí projekt plynovodu Nord Stream 2, Nord Stream 2 AG, Matthias Warnig v rozhovoru pro list Handelsblat prohlásil, že Washington... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

USA podle něj žádají ústupky, aby souhlasily s projektem. Jako příklad Warnig uvedl postoj Německa, které trvalo na tom, že tranzit plynu přes Ukrajinu musí být chráněn dokonce po dokončení výstavby plynovodu. Proto Moskva a Kyjev podepsaly v roce 2019 dohodu, která zaručuje tranzit 40 miliard kubíků zemního plynu ročně do konce roku 2024.Šéf Nord Stream 2 AG také prohlásil, že existuje riziko nových amerických sankcí proti plynovodu.„Zdrželi nás o rok a půl, což nás stálo stovky milionů,“ řekl na závěr.Výstavba plynovodu Nord Stream 2 se chýlí ke konciNa začátku června byla technicky dokončena pokládka první větve. Proti projektu se zasazuje Kyjev, jenž se obává ztráty příjmů z tranzitu ruského plynu přes jeho území, a rovněž USA, které prosazují v EU vlastní zkapalněný zemní plyn. Moskva nejednou vyzývala k nepolitizaci situace a připomněla, že plynovod je výhodný jak Rusku, tak Evropské unii.Matthias Warnig ve svém rozhovoru také řekl, že výstavba plynovodu má být dokončena do konce léta. „Dnes bylo vykonáno 98 % práce. Vycházíme z toho, že pokládka bude ukončena koncem srpna,“ prohlásil Warnig, ale dodal, že společnost „nemůže ignorovat“ eventuální sankční rizika z americké strany.Handelsblat píše, že Washington považuje německé návrhy učiněné na jednáních s USA za „konstruktivní“. Podle listu je cílem jednání „zásadní dohoda“ stran o minimalizaci geopolitických následků po uvedení plynovodu do provozu.Podle údajů médií projednávají Washington a Berlín kromě jiného také odškodné pro Ukrajinu v případě, že přijde o tranzit ruského plynu.

