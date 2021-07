https://cz.sputniknews.com/20210712/prectete-si-diplomaticky-protokol-a-omluvte-se-cesi-na-twitteru-neunesli-slova-velvyslance-ukrajiny-15129427.html

Přečtěte si diplomatický protokol a omluvte se! Češi na Twitteru neunesli slova velvyslance Ukrajiny

Ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis okomentoval práci českých médií a rozvířil vody internetu. Na svém twitterovém účtu dal jasně najevo, že není spokojen... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

Zdá se, že ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis se v České republice věnuje nejen otázkám spolupráce mezi Prahou a Kyjevem, ale sleduje i činnost místních médií, zvlášť když se to nějakým způsobem týká Ruska. Nelíbilo se mu totiž, že si česká média dovolují vysílat něco, co on či ukrajinská vláda považuje za nepřijatelné. Navíc o tom nezaváhal otevřeně promluvit, a to nehledě na své diplomatické postavení.Mezi komentujícími nechyběli ani ti, kteří názor ukrajinského diplomata podpořili. Řada uživatelů totiž netajila, že není spokojená s obsahem programu na televizní stanici Prima, některým vadila kvalita pořadů, další tvrdili, že se tam často objevuje tzv. „ruská propaganda”. Terčem kritiky se stal i sám ukrajinský diplomat, kterému vytkli pokus vměšovat se do práce nezávislých médií. Značná část komentujících se totiž shodla v názoru, že by diplomat neměl komentovat činnost médií v cizím státě. V dalším komentáři byl Perebyjnis podroben kritice kvůli překrucování faktů. Jeden z komentujících mu rovněž doporučil prostě přestat sledovat to, co se mu nelíbí.Otevřená kritika iDNESNebylo to však poprvé, kdy představitelé ukrajinské ambasády kritizovali česká média. Už v červnu jsme totiž psali o tom, že Velvyslanectví Ukrajiny v České republice zveřejnilo na svých sociálních sítích otevřený dopis šéfredaktorovi deníku Mladá fronta DNES Jaroslavu Pleslovi v souvislosti se sérií článků, které ambasáda považuje za antiukrajinské.V textu dopisu ukrajinská strana upozornila na nedávný rozhovor ze 7. června 2021. Jeho autorem je editor Ladislav Henek, který hovořil s ukrajinským novinářem, videoblogerem a politikem Anatolijem Šarijem. Ukrajinská média o něm běžně hovoří jako o „proruském“ a „protiukrajinském“.Ukrajinští diplomaté vyjádřili své pobouření zveřejním tohoto rozhovoru a označili ho za „velkou kompilaci nepravd a manipulací ruské propagandy, a také nenávisti k Ukrajině“.Dále ve svém dopise ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis prohlásil, že se nejedná o „první protiukrajinský příspěvek z pera Ladislava Henka“, a uvedl řadu dalších rozhovorů od roku 2018 do roku 2020, například s bývalým diplomatem Jaroslavem Baštou. Podle něj tato série může sledovat určitý cíl, kterým je vytváření negativního obrazu Ukrajiny v české společnosti.

