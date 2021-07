https://cz.sputniknews.com/20210712/ted-to-zkusi-s-nacionalisty-bobosikova-kandiduje-do-snemovny-za-volny-blok-a-dsss-15124869.html

Teď to zkusí s nacionalisty. Bobošíková kandiduje do Sněmovny za Volný blok a DSSS

Teď to zkusí s nacionalisty. Bobošíková kandiduje do Sněmovny za Volný blok a DSSS

Moderátorka a bývalá europoslankyně Jana Bobošíková usiluje o místo v Poslanecké sněmovně. Má být tváří strany poslance Lubomíra Volného, jehož Volný blok... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-12T14:35+0200

2021-07-12T14:35+0200

2021-07-12T14:35+0200

česko

jana bobošíková

parlamentní volby

poslanecká sněmovna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/936/73/9367336_0:106:1206:784_1920x0_80_0_0_061a30ca32468cf1cd41b41d92d243fe.jpg

Zakladatelka Institutu svobody a demokracie, kde rovněž působí i radní ČR Hana Lipovská, informaci serveru iDNES.cz potvrdila. „Je to pravda, budu kandidovat,“ řekla Bobošíková. Podrobnosti oznámí v úterý. Podle informací serveru moderátorka povede pražskou kandidátku. V minulém týdnu se údajně setkala se zástupci pražské organizace Volného bloku. Přitom strana kontroverzního poslance Volného bude kandidovat spolu s DSSS Tomáše Vandase. Připomeňme, že Dělnickou stranu, která byla předchůdkyni DSSS, Nejvyšší správní soud v únoru 2010 rozpustil.Bobošíková byla v roce 2004 zvolena do Evropského parlamentu. V roce 2008 ji KSČM nominovala jako kandidátku na post prezidenta České republiky. Ta ale následně kandidaturu stáhla.Kromě toho Bobošíková již jednou neúspěšně kandidovala v roce 2010 do Poslanecké sněmovny za Suverenitu a ve stejném roce neúspěšně kandidovala na primátorku Prahy i do Senátu. V roce 2013 opětovně usilovala o kandidaturu na prezidentku i do Poslanecké sněmovny. Tehdy její stranu Hlavu vzhůru – volební blok podporoval i exprezident Václav Klaus.V březnu Bobošíková spolu s Lipovskou podala trestní oznámení na předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského a další dva ústavní soudce kvůli zrušení části volebního zákona.O její nové kandidátce se již aktivně debatuje na sociálních sítích. Do debaty se vložil i bývalý poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek.

Silvie Fandím paní Janě a fandím DSSS a Vandasovi, ale tahle kandidatura je CHYBA! Jenom tříští hlasy nás nacionalistů. Správné je volit a podporovat SPD. Já vím, že ani SPD není ideální, ale má největší šance. 2

laďa zmeskal Prosím Vás ,kolik ještě těch stran v té skorumpované ČR bude.Už chybí jen malá a velká strana.Dle mého názoru bych vše zrušil a nechal jen 3 strany.Jedna souhlasí a druhá nesouhlasí a třetí na váhy.Jinak to jsou jen vyžírky ve vládě a dělání bordelu. 1

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jana bobošíková, parlamentní volby, poslanecká sněmovna