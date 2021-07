https://cz.sputniknews.com/20210712/tradicne-damske-korzety-se-staly-trendem-i-u-muzu-muze-za-to-cesky-navrhar-15126193.html

Tradičně dámské korzety se staly trendem i u mužů. Může za to český návrhář

Český designer navrhl mužům korzety, které tradičně patří do dámské garderoby. Na tento trend upozornil list The Daily Mail. 12.07.2021, Sputnik Česká republika

Návrhář Zdeněk Lusk vyvinul design tvrdého korzetu ve tvaru V s plastovým vyztužením, který se stahuje pomocí atlasové stuhy. Podle jeho slov ho to napadlo, když viděl, že se mnozí muži v posilovně snaží mít široká ramena, která by kontrastovala se štíhlým pasem.Návrhář také poznamenal, že se rozhodl vyrobit korzet ve tvaru V, aby vytvořil iluzi jistého typu postavy, trojúhelníku. „Nevyzývám muže, aby nosili ženské oblečení, ale rozhodl jsem se vymyslet takový oděv, který zkrášlí každého člověka bez ohledu na pohlaví,“ vysvětlil Lusk.Podle jeho mínění zapadá korzet ideálně do obrazu z bomberu a džínů a také nahradí košili nebo tričko pod klasickým oblekem. „Mým cílem je vymyslet věc, kterou bude každý moci použít pro vlastní cíle,“ řekl na závěr Lusk.V prosinci 2020 americký designer Thom Browne mužům navrhl, aby nosili korzety s klasickým oblekem místo vesty a také sukně místo kalhot. Fotografie nového trendu se objevily na webu módního časopisu Vogue.V nové kolekci stejnojmenné newyorské značky Thom Browne se objevily korzety s různým vzorem, například kostkované nebo pruhované. Modelové značky byli vyfotografováni v oblecích skládajících se ze saka, košile a plisované sukně. Jejich pasy byly přitom staženy korzety.Návrhář řekl, že se rozhodl pomocí mužů v korzetech upoutat pozornost na stereotypní představy veřejnosti o ženskosti.

