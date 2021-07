Univerzita Karlova vydala návod proti špionům. „Přátelé, tak to mě pos**,“ běsní Ondráček

https://cz.sputniknews.com/20210712/univerzita-karlova-vydala-navod-proti-spionum-pratele-tak-to-me-pos-besni-ondracek-15120896.html

Česko zbrojí proti špionům. Univerzita Karlova s Centrem boje proti terorismu a hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra připravila manuál, jak se mají chovat... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

Na manuál upozornil Deník N. V textu můžeme mimo jiné najít, že se pracovníci na svých pracovních cestách nemají nechat vmanipulovat do kompromitující situace, jako je alkohol, společnost v hotelu apod.Jelikož podle Bezpečnostní informační služby (BIS) v Česku aktivity ruských a čínských špionů narůstají, vydala Univerzita Karlova manuál, jak se špionům bránit. Projekt zastřešil rektor Tomáš Zima, který pro Deník N manuál okomentoval slovy, že univerzita reaguje na měnící se bezpečností situaci ve světě, na zkušenosti západních univerzit, i na své vlastní poznatky ze setkávání s čínskými protějšky.Manuál tak varuje před alkoholem nebo kompromitující situací. Zároveň byste měli mít osobní věci stále u sebe, podle manuálu vás nezachrání ani trezor v hotelovém pokoji.V návodu také najdeme, že pokud pracovníci mají podezření na výzvědnou činnost, měli by se obrátit na manažera vedení školy nebo přímo na BIS.Na nový manuál Univerzity Karlovy na Facebooku zareagoval poslanec Zdeněk Ondráček. Připomíná, že přes 30 lety takové manuály odsuzovali a nyní je sami vytváří. Podle něj také může nastat doba, že po návratu z Ruska nebo Číny budou muset lidé na výslech na BIS.„Přátelé, tak to mě pos**. Před 30 lety takové manuály odsuzovali a vysmivali se jim. Teď je sami vytváří. Zaměnili USA a imperialismus za Rusko s Čínou. Evidentně se jich tak bojí, že již brzy přijde doba, že po návratu z těchto zemí nebo jen komunikaci s nimi půjdeme na výslech na BISku. Ale co, hlavně, že máme banány a (zatím) dostatek toaleťáku . O jiných surovinách se to už říci nedá a mnozí podnikatelé by mohli vyprávět,“ napsal Ondráček.Rusko vyhostilo estonského konzulaEstonský konzul byl prohlášen za „persona non grata“ a musí opustit území Ruské federace do 48 hodin, uvedlo ve středu ruské ministerstvo zahraničí v oficiálním prohlášení jménem mluvčí Marie Zacharovové.Připomeňme, že podle ruské Federální bezpečnostní služby estonský konzul Mart Latte byl v Petrohradě zadržen při přijímání materiálů tajné povahy.Ruská strana důrazně protestovala proti aktivitám shromažďování zpravodajských informací neslučitelných s diplomatickým statusem konzula Generálního konzulátu Estonska v Petrohradě Marta Latte.

Seki18 Ten kariérista nemá s "komunistou" nic společného , je to prostě lidský dob.ytek 5

Seki18 "Slavná Univerzita Karlova" se stala poskokem BIS, potažmo CIA. žádné kvalitní vzdělání, jako v minulosti - hlavně seznamy a výslechy! mají také manuál na setkání se špiony USA? 4

