V Thajsku odhalili nákazu hned dvěma kmeny koronaviru

V Thajsku odhalili nákazu hned dvěma kmeny koronaviru

Thajští lékaři v Bangkoku odhalili případy infikování pacientů hned dvěma kmeny koronaviru – delta a alfa, oznámil na tiskové konferenci na ministerstvu... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

„Vypadá to, že v takových společenstvích, kdy lidé žijí společně, výsledkem masového nakažení mohou vznikat takové hybridní případy, smíšená infekce,“ oznámil Sirilak a dodal, že podobné případy jsou známé i z jiných zemí.Podle něj takoví pacienti v Thajsku zatím nemají symptomy, „takže to zřejmě znamená, že smíšená infekce neznamená, že nemoc musí mít těžší průběh“, dodal.Ředitel oddělení výzkumu také poznamenal, že v současné chvíli je vidět tendence toho, že delta postupně vytlačuje předchozí kmen alfa.Koronavirus v ThajskuV pondělí bylo v Thajsku zaregistrováno 8 656 nových nakažených a 80 úmrtí. Přes třetinu nových nakažených a téměř polovina úmrtí připadá na Bangkok. V thajském hlavním městě je poprvé za celou dobu pandemie cítit nedostatek lůžek na jednotkách intenzivní péče, v polních nemocnicích, kam byli dříve umísťovaní pouze pacienti s lehkým průběhem nemoci, jsou vytvářeny vlastní jednotky intenzivní péče.V současné chvíli v Bangkoku a devíti provinciích země, které jsou hlavním centry šíření koronavirové infekce, platí režim přísných opatření, včetně zákazu vycházení od 21 do 4 hodin. V rámci protikoronavirových opatření byly přerušeny velké stavební práce a tábory dělníků, ve kterých žijí převážně rodáci z dalekých provincií, byly zcela izolovány. V táborech probíhá hromadné testování, nakažení jsou léčeni na území táborů.Od začátku pandemie se v Thajsku nakazilo 345 027 lidí, zemřelo 2 791 lidí. Přes 80 % nakažení a úmrtí v Thajsku připadá na období od 1. dubna dodnes.

