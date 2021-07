https://cz.sputniknews.com/20210712/veresova-drazdi-dalsim-snimkem-v-plavkach-trumfla-byste-i-tento-rocnik-miss-vzkazuji-ji-lide-15121056.html

Verešová dráždí dalším snímkem v plavkách. Trumfla byste i tento ročník Miss, vzkazují jí lidé

Verešová je symbolem smyslnosti a ženskosti, na tom se shodne snad každý. Ve svých jednačtyřiceti letech je totiž stále kus a postavičku by jí mohly závidět i o generaci mladší kolegyně. I proto se Andrea nebojí ukázat v plavkách nebo klidně zcela nahá.Tentokrát se na jejím profilu objevila žhavá fotografie v dvoudílných plavkách s bílo-modrým vzorem. U příspěvku se pak Andrea podělila o rady týkající se cestování a bydlení na Santorini.Mnohé však více než rady zajímalo to, jak skvostně maminka dvou dětí vypadá. A pochvalnými slovy se doslova roztrhl pytel.Ale to nebylo ani zdaleka vše. „Neznám dokonalejší bytost,“ zaznělo.A vyjadřovaly se i známější osobnosti. „110 %,“ napsala ke snímku česká podnikatelka Nela Slováková.Na její komentář však vzápětí reagoval další fanoušek: „No, já bych řekl aspoň 120 %.“ Spousta sledujících navíc uváděla, že je Andrea dokonalá, perfektní, bohyně a sexy baba.Někteří dodávali, že ji stále považují za tu nejkrásnější Miss SR, která ani dnes nemá konkurenci.„Vy byste podle mě trumfla i tento ročník Miss,“ myslí si mnozí.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

