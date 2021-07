https://cz.sputniknews.com/20210712/vitr-opet-lamal-stromy-na-jablonecku-a-semilsku-byly-problemy-v-doprave-15119781.html

Na Jablonecku a Semilsku popadané stromy způsobily komplikace v dopravě. Na Vysočině vytekl rybník

Na Jablonecku a Semilsku popadané stromy způsobily komplikace v dopravě. Na Vysočině vytekl rybník

Včera večer silný vítr a popadané stromy zkomplikovaly dopravu na Jablonecku a Semilsku. Spadlé stromy zastavily dopravu na hlavní silnici 10 ze Železného... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

O večerní situaci pro ČTK promluvila mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Klímová. Silný vítr podle mluvčí doprovázel lokální bouřku, k extrémním srážkám však nedošlo. Například v Jarní ulici v Železném Brodě museli hasiči zajistit střešní krytinu garáže.Z informací na webu Správy železnic vyplývá, že popadané stromy zastavily provoz vlaků na tratích Lomnice nad Popelkou na Starou Paku, ze Semil na Košťálov, ze Semil do Železného Brodu a také na trati z Rumburku do Krásné Lípy v sousedním Ústeckém kraji. Problémy však byly odstraněny a vlaky opět již večer začaly jezdit.Problémy byly také s dodávkami elektřiny, kdy popadané stromy a ulámané větve přerušily na několika místech dodávky energie.Severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová pro ČTK uvedla, že společnost má hlášené čtyři poruchy na vedení vysokého napětí na Českolipsku, Jablonecku a Semilsku. Bez proudu bylo asi 700 domácností.Na Vysočině přetekla hráz rybníkaV Nové Vsi u Chotěboře na Havlíčkobrodsku dnes v noci přetekla hráz rybníka, voda zatopila šest domů, 20 lidí bylo preventivně evakuováno.Policejní mluvčí Dana Čírtková pro Novinky.cz uvedla, že evakuovaní lidé nocovali u příbuzných. V obci zasahovali hasiči, ale také elektrikáři a plynaři.Na Vysočině a ve východní části Čech v noci vydatně pršelo, meteorologové hlásí až 40 mm srážek.Pozor na klíšťataČeský hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) již delší dobu monitoruje aktivitu klíšťat na území České republiky a následně sdílí předpověď na svém webu. Nyní se ukázalo, že aktivita těchto parazitů je v celé republice na pátém stupni. Jedná se přitom o nejvyšší stupeň, který znamená mimořádné riziko.Vzhledem k situaci meteorologové doporučují lidem, aby při pobytu v přírodě dbali hned na několik věcí. V první řadě uvádí, aby nezapomínali na repelent, vhodně se oblékli a pokud to jde, aby se pohybovali po zpevněných cestách mimo porost a vysokou trávu. Stejně tak by se měli po návratu domů z přírody důkladně prohlédnout. Pokud na sobě nějaké klíště objeví, pak by jej měli co nejdříve odstranit.Co se týče samotné předpovědi aktivit klíšťat, zmiňme, že je publikována každé pondělí a čtvrtek ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Je podrobně rozdělena na jednotlivé okresy.

Vladimír Štumpa Když jsou deště, záplavy, tak se podobné negativní události někde musely udát. A asi ne jen na Semilsku. Žiadne čudo. 0

