WhatsApp má problém. Evropská spotřebitelská organizace na něj podala stížnost

Messenger WhatsApp poslední dobou čelí kritice, a to hned z několika stran. Nyní své výtky dali najevo také evropští obránci spotřebitelů, kteří se obrátili... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že za stížností na danou společnost stojí sdružení BEUC (Evropská spotřebitelská organizace) zastřešující spotřebitelské organizace napříč Evropou. BEUC sdružuje 46 organizací na ochranu spotřebitelů ze 32 evropských zemí.Evropští obránci spotřebitelů si myslí, že jsou nová pravidla messengeru formulována tak nejasně, že uživatel vlastně ani nemůže pochopit, co vše zahrnují. A to je problém, jelikož by to mohlo odporovat evropským zákonům na ochranu spotřebitelů. Ty přitom musí mít jasnou a transparentní komunikaci.WhatsApp navíc již několik měsíců „nepřiměřeně trvá na tom“, aby uživatelé přijali nové podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů.To potvrdila i ředitelka BEUC Monique Goyensová, podle které služba WhatsApp uživatele „měsíce bombardovala agresivními a opakovanými zprávami“.Tato stížnost ale nezdůrazňuje jen neprůhlednost nových pravidel, ale také skutečnost, že WhatsApp nebyl schopen vysvětlit povahu provedených změn jednoduchým a srozumitelným jazykem. Její uživatelé neměli šanci udělat si jasný obrázek o dopadech změn na ochranu jejich soukromého života, zejména pokud se jedná o převádění osobních údajů Facebooku a třetím stranám.Změny na WhatsAppuPřipomeňme, že daná společnost na začátku roku informovala své uživatele, že pokud chtějí dál bezplatně využívat služby jejich aplikace, musejí souhlasit s novými uživatelskými pravidly. Ta začala platit od 15. května. Původně se uvádělo, že změny nijak nesníží ochranu soukromí uživatelů a majiteléaplikace vysvětlovali, že se pro ně rozhodli hlavně proto, aby mohli rozšířit nabídku, hlavně komunikaci s podniky.Mnozí ale měli jisté pochyby o tom, aby WhatsApp nezačal sdílet více údajů s mateřským Facebookem, což byl podle nich hlavní záměr změn. Výsledkem bylo například to, že několik zemí, včetně Německa, Facebooku sdílení dat z WhatsAppu na jistou dobu zakázalo.Vzhledem k tomu, co se začalo odehrávat po oznámení nových pravidel, WhatsApp přišel s několika ústupky. Od původní myšlenky, že budou základní funkce znepřístupněna všem uživatelům, kteří nová pravidla neodsouhlasí, odstoupil. Nyní budou nové funkce přístupné jen po souhlasu s novými podmínkami.Následně jisté chyby v komunikaci při oznamování nových pravidel přiznal také šéf WhatsAppu Will Cathcart.

