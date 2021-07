https://cz.sputniknews.com/20210712/zasadni-zprisneni-opatreni-proti-covidu-19-ve-francii-zeme-zavadi-povinne-ockovani-zdravotniku--15130481.html

Zásadní zpřísnění opatření proti covidu-19 ve Francii: země zavádí povinné očkování zdravotníků

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil řadu restrikcí v rámci protikoronavirových opatření, mezi nimiž je například zavedení hygienického pasu a také... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

„Pro zdravotníky a nelékařský personál, který pracuje v nemocnicích, klinikách a v domovech důchodců, bude bezodkladně zavedeno povinné očkování,“ řekl Macron ve svém pondělním projevu k národu. Prezident poznamenal, že povinné očkování se bude vztahovat na dobrovolníky a také na ty, kteří pečují o nemocné doma. Tato kategorie občanů musí podle Macrona projít očkováním do 15. září.„Musíme začít dnes. Od 15. září se začnou provádět kontroly a budou se zavádět sankce,“ prohlásil francouzský prezident.Kromě toho rovněž oznámil, že se ve Francii od srpna zavádí covidový pas, který má potvrzovat očkování nebo negativní výsledek testu na covid-19, a který bude v zemi povinný pro návštěvu barů, restaurací a také při nástupu do vlaku či letadla.„Od srpna bude covidový pas vyžadován v kavárnách, restauracích, nákupních centrech, nemocnicích, domovech důchodců a také v letadlech, dálkových vlacích a autobusech,“ řekl Macron.Covidový pas bude od 21. července vyžadován mimo jiné při návštěvě kulturních akcí, koncertů, představení, festivalů. Hygienické propustky budou muset předkládat všichni návštěvníci starší 12 let, upozornil prezident.Poznamenal, že cestující z těchto zemí, kteří nemají očkování, budou muset zůstat v izolaci.

