https://cz.sputniknews.com/20210712/zelenskyj-behem-jednani-s-merkelovou-prohlasil-ze-je-nutne-vyvijet-natlak-na-rusko-15130128.html

Zelenskyj během jednání s Merkelovou prohlásil, že je nutné vyvíjet nátlak na Rusko

Zelenskyj během jednání s Merkelovou prohlásil, že je nutné vyvíjet nátlak na Rusko

Prezident Volodymyr Zelenskyj dnes odletěl na pracovní návštěvu Německa, kde se setkal s Angelou Merkelovou. Během společného briefingu učinili nejvyšší... 12.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-12T22:56+0200

2021-07-12T22:56+0200

2021-07-12T23:01+0200

usa

svět

volodymyr zelenskyj

nord stream 2

angela merkelová

donbas

rusko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/15130104_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_3254c1b35a7f0c4bcab77f1abfb99f3e.jpg

Německá kancléřka Angela Merkelová například promluvila o nedostatečném pokroku v minském procesu řešení konfliktu na Ukrajině.Poznamenala, že ukrajinská strana je připravena otevřít kontrolní přechody na kontaktní linii v Donbasu, ale „podobné dohody neuzavřely ani doněčtí, ani luhanští separatisté“. „Na druhou stranu je nutné implementovat Steinmeierův vzorec do ukrajinského práva. Chceme, aby výsledkem byly volby v Donbasu,“ řekla.Merkelová rovněž uvedla, že „na Ukrajinu je vyvíjen velký tlak prostřednictvím četných vojenských manévrů a posilování ruské vojenské přítomnosti u hranic Ukrajiny - ať už jde o běloruskou hranici, nebo jiné oblasti poblíž Donbasu“.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že je třeba vyvíjet nátlak na Rusko, aby bylo možné uspořádat setkání nejvyšších představitelů Normandské čtyřky (Německa, Francie, Ruska a Ukrajiny) s cílem vyřešit situaci v Donbasu. Zelenskyj také prohlásil, že chce zapojit USA do mírového procesu v Donbasu. „Pokud jde o zapojení prezidenta Joe Bidena do normandského formátu (Německo, Rusko, Ukrajina a Francie) – nestihli jsme to projednat. Ale skutečně bych chtěl, aby nám Spojené státy pomohly při řešení otázky mírového, skutečně mírového urovnání v Donbasu a zrušení okupace našich území,“ řekl Zelenskyj.Ukrajina a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zesílením „agresivních akcí“ ze strany Ruska poblíž hranic s Ukrajinou. Ve Washingtonu hovořili o eskalaci „ruské agrese“ a pohybu ruských vojsk na Krymu a na východní hranici Ukrajiny. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko přesunuje vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle jeho slov to nikoho neohrožuje a nemusí to nikoho znepokojovat.Obavy Ukrajiny ohledně Nord StreamUkrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sdělil, že dalším problémem, který je třeba projednat v normandském formátu, je otázka výstavby Nord Stream 2.Domnívá se, že výstavba Nord Stream 2 ohrožuje energetickou bezpečnost Ukrajiny.„Opravdu si myslím, že normandský formát může být jednou z platforem, kde lze řešit energetické problémy. Riziko, že Ukrajina bude odpojena od plynu, od tranzitu plynu, to se může stát - riskuje celé území Ukrajiny, a to i dočasně okupované. To znamená, že dočasně okupovaná část Donbasu také nemusí dostat plyn, a to už je otázka bezpečnostních záruk na těch územích, která na sebe vzali všichni účastníci normandského formátu,“ dodal Zelenskyj. Německá kancléřka Angela Merkelová sdělila, že otázka tranzitu plynu přes Ukrajinu bude projednávána během její návštěvy Spojených států ve dnech 14. – 16. července, kde se setká s prezidentem Joe Bidenem.Německo má v úmyslu podpořit Ukrajinu v otázce zachování tranzitu plynu přes její území, což budou dělat i následující kancléři, prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová, která odejde ze své funkce po zářijových parlamentních volbách. „Myslím, že v této otázce nejsme bezmocní (zachování tranzitu plynu přes Ukrajinu). Slíbili jsme to Ukrajině a budeme se toho držet. Snažím se dodržovat své sliby a myslím, že to platí pro každého dalšího německého kancléře,“ řekla před setkáním s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Poznamenala, že „je nám jasné a Rusko to ví, že tranzit plynu přes Ukrajinu je pro nás součástí celého balíčku portfolia plynu (zdroje dovozu plynu)“.

https://cz.sputniknews.com/20210712/behem-majdanu-nikdo-nemyslel-na-zajmy-ukrajinskeho-lidu-putin-napsal-clanek-o-ukrajine-15126284.html

https://cz.sputniknews.com/20210709/ukrajinsky-premier-smyhal-uvedl-co-ve-skutecnosti-muze-zastavit-provoz-plynovodu-nord-stream-2-15097997.html

Simo Häyhä Rusku je potřeba dávat nejavo, že vůči státům NATO si rusko nic nedovolí. A skutečně to tak je. Proti pobaltí si ruso ani neškrtne přestože tam mají podobné zakony jako na soucasne ukrajině. 1

Hantek Ukrajina jsou pouze vychcaní vysírači. Jen narikají a nic nedělají. Rusko má všeho dost a nepotřebuje mimo obchodování od nikoho nic... A i to vadí. Nevím proč by mělo Rusko platiit odškodnění za plyn co pres Ukrajinu netranzitují. To je na hlavu! A i nejací Němci to podporují. Nejhorší když Ukrajinci kradli plyn a neplatili. Nikfo je nemá rád, je to vychcaná svoloč... Ale naši lklitici je musí milovat aby mohli vysírat Rusko . 0

6

usa

donbas

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, volodymyr zelenskyj, nord stream 2, angela merkelová, donbas, rusko, ukrajina