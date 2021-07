https://cz.sputniknews.com/20210713/bloomberg-merkelova-ponizila-bidena-svym-rozhodnutim-o-plynovodu-nord-stream-2-15133214.html

Bloomberg: Merkelová ponížila Bidena svým rozhodnutím o plynovodu Nord Stream 2

Bloomberg: Merkelová ponížila Bidena svým rozhodnutím o plynovodu Nord Stream 2

Německá kancléřka Angela Merkelová místo podpory Západu v konfrontaci s Ruskem ponížila prezidenta USA Joea Bidena, píše ve svém článku pro Bloomberg... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-13T16:08+0200

2021-07-13T16:08+0200

2021-07-13T16:08+0200

svět

nord stream 2

severní proud 2

bloomberg

angela merkelová

eu

německo

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/13247417_0:103:1954:1202_1920x0_80_0_0_455abca7ecc5502fa78b50765d12b19a.jpg

Za projev pohrdavého postoje k americkému předákovi označil odmítnutí kancléřky, která nechci ani o kousek vyjít vstříc požadavkům Washingtonu ohledně projektu plynovodu Nord Stream 2.Podle jeho názoru „geopolitickou hrozbu“ pocházející od ruského projektu vidí v Polsku, baltských zemích, Francii a EU.Kluth tvrdí, že houževnatá obhajoba projektu Nord Stream 2 bude „skvrnou na pověsti“ kancléřky, protože její pozice odpuzuje USA a evropské partnery a ukazuje „pokrytectví Německa“.Proto na příští schůzce s Bidenem má Merkelová přijít s návrhem, co dělat s „geopolitickým nepořádkem, který zařídila“, píše v závěru publicista.Způsob, jak urovnat rozpory s UkrajinouExistující rozpory mezi Ukrajinou a Německem v otázce plynovodu Nord Stream 2 mohou být urovnány poskytnutím Ukrajině kompenzace v případě, že přijde o roli tranzitní země, napsal v pátek německý časopis Der Spiegel. Posuzuje se mj. varianta, kdy bude moci Berlín nabídnout Kyjevu „spolupráci ve výrobě vodíku“. Uvažuje se kromě toho o možném „slibu“ německé strany vyčlenit miliardy na opravy „úplně zničené“ plynovodní sítě Ukrajiny, oznámil časopis.Nord Stream 2Projekt plynovodu Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Výstavba se blíží ke konci: první větev už byla položena, druhá může být dokončena do konce srpna.Proti projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v EU svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a několik evropských zemí. V prosinci roku 2019 zavedl Washington sankce proti plynovodu.V Moskvě nejednou vyzvali k tomu, aby nebyla tato situace politizována, a připomínali, že plynovod Nord Stream 2 bude výhodný jak pro Rusko, tak i Evropskou unii.

https://cz.sputniknews.com/20210712/operator-plynovodu-nord-stream-2-obvinil-usa-z-poruseni-dohod-15126041.html

Karel Adam Nejen Bidena, dostal to i Zelenský s žádostí o projednání existence NS-2 ve formátu "normandské čtyřky". Mutti říká že "normandská čtyřka " se týká Minských dodod ohledně války na Donbasu a ne problémům Ukrajiny s tranzitem plynu. 0

1

eu

německo

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, severní proud 2, bloomberg, angela merkelová, eu, německo, usa