Další pamětní deska vlasovcům a na místě Koněva. Starosta Kolář napsal Řeporyjci Novotnému dopis

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář si na sociální síti vyměnil se starostou pražských Řeporyjí Pavlem Novotným několik zajímavých tweetů. Kolár totiž napsal... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

Na Twitteru zveřejnil starosta Ondřej Kolář krátký status, ke kterému doplnil i snímek dopisu, který poslal starostovi Řeporyjí Pavlovi Novotnému.Ten vzápětí zareagoval slovy: „Brácho, další pamětní deska vlasovců a na místě původního Koněva, to bude řev. Jasně, že s první dámou přijdu odhalit a krátce pohovořím :-).“ Kolář pak dodal, že v dopise se nachází i něco o „bratské výpomoci“.Pošramocené vztahyV souvislosti se zmíněnými vlasovci a pomníku maršála Koněva připomeňme, že právě to kladně nepřispělo k rusko-českým vztahům. Jedním ze šrámů ve vztazích mezi oběma zeměmi bylo odstranění sochy maršála I. S. Koněva z pražského náměstí Interbrigády, o němž rozhodlo tamní vedení městské části v čele s Ondřejem Kolářem.Další ránou bylo vybudování pomníku vlasovců, což měl na svědomí kontroverzní starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Konkrétně nechal na území městské části umístit pamětní desku vlasovcům, což byli sovětští občané, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do kolaborantské ozbrojené formace Ruská osvobozenecká armáda (ROA), která byla vytvořena nacistickým Německem. ROA od začátku roku 1945 bojovala na straně Třetí říše, ale na konci války se zúčastnila pražského povstání, Prahu však do kapitulace německé armády ve městě a vstupu Rudé armády opustila. V sovětských letech bylo jméno Andreje Vlasova synonymem zrádce.Generálporučík Rudé armády Vlasov se v létě 1942 dostal do obklíčení a vzdal se do zajetí, později se stal hlavou ROA, která válčila ve složení ozbrojených sil nacistického Německa. V souladu s verdiktem vojenského kolegia Nejvyššího soudu SSSR bylo 11 generálů ROA včetně Vlasova v roce 1946 popraveno.Dalším krokem bylo přejmenování náměstí, kde stojí ruské velvyslanectví, na počest zavražděného ruského opozičního politika Borise Němcova. Tato iniciativa vzešla ze strany Zdeňka Hřiba. Kromě toho tento pražský primátor již dříve odmítl po rekonstrukci Staroměstské radnice vrátit pamětní desku, která připomínala pomoc Rudé armády pražskému povstání.Vztahy se pošramotily i v tomto roce, když premiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.

laďa zmeskal Kolář a Novotný je zapáchající vřed na naší společnosti.Je na čase zničit takovou svoloč v politice. 15

Vita Bilko Dementi soutěží v rusofobii. 12

