Další problém pro cestovatele. Laboratoře nestíhají vyhodnocovat testy

Češi vyráží na dovolené a naráží na nový problém, garance vyhodnocení PCR testu proti covidu-19 již neplatí. Laboratoře nestíhají vyhodnocovat testy. V menších... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

Na situaci upozorňuje server Lidovky.cz. Připomíná také, že PCR testy jsou mnohdy jedinou propustkou pro cestu na dovolenou. A nyní laboratoře nezvládají garantovat, že výsledek bude hotov do 48 hodin. Je však možné si připlatit za expresní otestování, které vyjde na šest tisíc korun.Podle mluvčí laboratoří Spadia Simony Součkové je nárůst znatelný, v Praze byl minulý týden až 30%. Zástupci laboratoří uvádějí, že největší zájem o testování je v pondělí a pátek. Server připomíná, že na většině míst je možné výsledek do 24 hodin získat už jen za úplatu.Expresní otestování, kdy výsledek dostanete již za čtyři hodiny, však stojí až šest tisíc korun. Tato služba je však poskytována primárně v Praze.Na některých místech jsou však problémy i s volnými termíny. Zatímco v Praze nebo Ostravě seženete termín na následující den, Frýdek-Místek nebo Brno má volné termíny nejdříve za sedm dní.Podle serveru se laboratoře snaží vycházet lidem vstříc a rozšiřují doby i možnost objednat se. To potvrdil generální ředitel společnosti AeskuLab Kamil Doležal, podle něj si klienti mohou odběr naplánovat na 14 dnů dopředu.Konec testům zdarmaKe změnám v úhradě preventivních testů na koronavirus by podle plánů ministerstva zdravotnictví mělo dojít v září. V rozhovoru pro Radiožurnál ministr Adam Vojtěch sdělil, že lidé budou mít zdarma pouze testy předepsané lékařem nebo hygienickou stanicí.„Něco jiného je zkrátka indikované testy lékařem, to je jasné, ale tyto testy, které jsou využívány pro zábavu a cestování, tady si myslíme, že to na místě není, a od toho 1. 9. plánujeme, že by se ta úhrada zrušila,” vysvětlil Vojtěch během rozhovoru pro Radiožurnál.Nyní se mohou lidé nechat zdarma testovat šestkrát během jednoho měsíce - čtyřikrát antigenní metodou a dvakrát PCR. V srpnu to tak má ještě zůstat, předpokládá ministr Vojtěch. Změny zavedené od září odůvodňuje tím, že testy jsou finančně velmi nákladné pro systém veřejného zdravotního pojištění.

