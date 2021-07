https://cz.sputniknews.com/20210713/do-ceska-miri-ochlazeni-a-deste-do-stredy-nas-vsak-cekaji-tropy-15130756.html

Do Česka míří ochlazení a deště. Do středy nás však čekají tropy

Do České republiky míří ochlazení a deště, ale do středy se země musí vypořádat s tropy. V dalších třech týdnech meteorologové očekávají průměrná maxima okolo... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

Dnes se teploty vyšplhají až na 31 stupňů, na jižní Moravě bude dokonce až 34 stupňů Celsia. Ve středu se teploty nad třicítku dostanou na východě země. Meteorologové od úterního večera opět očekávají ojedinělé velmi silné bouřky s přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami.Podle meteorologů bude první týden předpovědi srážkově nadprůměrný, další tři týdny budou průměrné. Na období od 12. července do 8. srpna se předpovídá průměrný úhrn srážek 77 milimetrů.Podle ČHMÚ je úspěšnost měsíčního výhledu u teplot okolo 75 procent, u srážek je to 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se zakládá na dlouhodobých klimatických hodnotách pro příslušná období.Nebezpečná klíšťataČeský hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) již delší dobu monitoruje aktivitu klíšťat na území České republiky a následně sdílí předpověď na svém webu. Nyní se ukázalo, že aktivita těchto parazitů je v celé republice na pátém stupni. Jedná se přitom o nejvyšší stupeň, který znamená mimořádné riziko.Vzhledem k situaci meteorologové doporučují lidem, aby při pobytu v přírodě dbali hned na několik věcí. V první řadě uvádí, aby nezapomínali na repelent, vhodně se oblékli a pokud to jde, aby se pohybovali po zpevněných cestách mimo porost a vysokou trávu. Stejně tak by se měli po návratu domů z přírody důkladně prohlédnout. Pokud na sobě nějaké klíště objeví, pak by jej měli co nejdříve odstranit.Co se týče samotné předpovědi aktivit klíšťat, zmiňme, že je publikována každé pondělí a čtvrtek ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Je podrobně rozdělena na jednotlivé okresy.

