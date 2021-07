https://cz.sputniknews.com/20210713/francouzske-urady-ulozily-googlu-pokutu-ve-vysi-500-milionu-eur--15133847.html

Francouzské úřady uložily Googlu pokutu ve výši 500 milionů eur

Francouzské úřady uložily Googlu pokutu ve výši 500 milionů eur

Podotýká se v ní, že „regulační úřad pokutoval korporaci za neplnění několika usnesení učiněných v dubnu roku 2020“. Jak podotýká agentura France Presse... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-13T13:22+0200

2021-07-13T13:22+0200

2021-07-13T13:22+0200

věda a technologie

internet

pokuta

google

sociální síť

francie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1023/01/10230147_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_5976b773a48e839a7e926e8408af0dab.jpg

„Když dává regulační úřad nařízení společnostem, ta je musí důkladně plnit. V daném případě se tak nestalo,“ řekla vedoucí francouzského antimonopolního úřadu Isabel de Silva, když komentovala rozhodnutí o pokutování Googlu.Regulační úřad dal společnosti dva měsíce na splnění podmínek, a přitom v případě porušení termínu může být pokuta zvyšována denně o 900 tisíc eur.Na začátku června bylo oznámeno, že Google, která patří do Alphabet Inc., zaplatí pokutu ve výši 220 milionů eur kvůli připomínkám francouzského antimonopolního regulačního úřadu (Autorité de la Concurrence), který obvinil společnost ze zneužívání dominujícího postavení na trhu digitální reklamy.Francouzský antimonopolní úřad dospěl k závěru, že korporace Google využila svého postavení a prosazovala vlastní reklamní služby na úkor konkurentům.V rámci dohody s regulačním úřadem korporace slíbila, že změní své praktiky a zlepší součinnost reklamní služby Google Ad Manager se třetími stranami.Soudní řízení proti Googlu zahájil regulační úřad na základě stížnosti, kterou dostal v roce 2019 od News Corp., francouzského listu Le Figaro a belgické mediální skupiny Rossel La Voix.V dubnu minulého roku schválila EU směrnici, která posiluje kontrolu plnění zákonodárství o autorském právu při zveřejňování materiálů na internetu. Rozšiřuje mj. práva vydavatelů médií a umožňuje jim dostávat odměnu při využití jejich materiálů internetovými platformami. Dokument přitom webovým stránkám dovoluje volně umísťovat adresové odkazy na články a jiné materiály médií.Koncem července roku 2019 byl na základě této směrnice přijat ve Francii zákon o zřízení vedlejšího práva v zájmu informačních agentur a redaktorů médií. Podle tohoto dokumentu musí agregátory zpravodajství, sociální sítě a jiné internetové platformy platit odměny médiím za publikaci jejich materiálů v rámci zvláštní dohody. Výše odměn záleží nejen na investicích médií do vytvoření konkrétního materiálu, ale i na tom, jaký zisk má agregátor ze zveřejnění patřičných materiálů.

https://cz.sputniknews.com/20210708/media-vice-nez-polovina-americkych-statu-zazalovala-google-u-soudu-15085066.html

https://cz.sputniknews.com/20210707/boj-o-ameriku-trump-poda-zaloby-na-facebook-twitter-a-google-15081276.html

francie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

internet, pokuta, google, sociální síť, francie