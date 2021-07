https://cz.sputniknews.com/20210713/i-vesmir-jde-zpolitizovat-analytik-rozlustil-domnenky-respektu-a-vysvetlil-cile-systemu-glonass-15137434.html

I vesmír jde zpolitizovat. Analytik rozluštil domněnky Respektu a vysvětlil cíle systému GLONASS

Česká média přišla s novým odhalením z anonymních zdrojů. Tvrdí, že zamítnutí ČR žádosti RF o rozmístění stanice satelitního navigačního systému GLONASS může... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-13T18:04+0200

Týdeník Respekt spolu se svými americkými a estonskými kolegy včera informoval o zamítnutí žádosti RF, která se začátkem roku na Českou republiku obrátila s prosbou o umístění stanice obnoveného navigačního systému GLONASS K2 na jejím území. Třetí vylepšenágenerace kosmických zařízení byla vyvinuta ruskou společností Informační satelitní systémy Rešetněva. Měla by v roce 2022 vyměnit předchozí zastaralou verzi GLONASS K1 a zlepšit výkonnost a přesnost zjišťovaných údajů.Dle údajů týdeníku Respekt žádost o umístění nové stanice podaná na české ministerstvo dopravy se ani neprojednávala kvůli chybějícím informacím z ruské strany. Se žádostí byly navíc seznámeny české tajné služby. Dle nejmenovaného zdroje české tajné služby umístění stanice GLONASS by údajně bylo velkým rizikem kvůli tomu, že v technologických funkcích stanice byl skryt aktivní prvek, který by mohl provádět špionážní činnost. Potvrzují to údajně i evropské zpravodajské služby.Tvrzení médií Sputniku okomentoval Andrej Ionin, hlavní analytik společnosti GLONASS a člen Ruské akademie kosmonautiky Ciolkovského. „Na seznamu nepřátelských států máme dvě země, včetně České republiky. Bylo by divné očekávat zvláštní oblibu. Navíc Česká republika už nám nemůže ublížit víc, tak alespoň v tomto. Nyní letí móda anonymních zdrojů, zejména mezi Brity. Situaci se Skripalovými komentovaly nejmenované zdroje, včetně nejmenovaných zpravodajských zdrojů. Je jasné, že se jedná o hru,“ uvedl expert na vesmírné technologie.Připomeňme, že GLONASS je jedním ze čtyř celosvětových satelitních navigačních systémů této generace, kromě evropského Galilea, americké GPS, čínské BeiDou. Analytik v komentáři uvedl, v čem spočívá smysl vylepšeného systému.K domněnkám o špionáži dodal, že někteří dokonce tvrdí, že stanice budou „zombíkovat“ obyvatelstvo, ale není tomu potřeba přikládat význam: „Pokud to někteří lidé nemají v hlavě srovnané, mělo by se s nimi zacházet v klidu a méně reagovat na jejich slova. Zřejmě to někdo říká i ze zlomyslnosti.“Americká GPS v Rusku pro vědecké účelyAnalytik také připomněl, že na území Ruska jsou pro vědecké účely umístěné americké satelitní stanice a nikdo si z toho nedělá hlavu. V 90. letech Spojené státy umístily na území tehdejšího Sovětského svazu zařízení pro sběr a výměnu údajů Geofyzikálního centra Ruské akademie věd. (Cílem centra bylo zejména plánování a koordinace komplexních geofyzikálních studií prováděných v rámci mezinárodních projektů. Spolupráce v rámci předchůdců této instituce probíhala od konce 19. století. V letech 1991-1992 došlo k reorganizaci instituce. Má za úkol sběr a analýzu dat pomocí moderních síťových technologií a tvorbu vědeckých informačních zdrojů o Zemi; pozn. red.)Dle slov Ionina v té době USA poskytovaly stanice různým geofyzikálním laboratořím, které provádějí globální práce v tektonice a geofyzikálním výzkumu. Podmínkou bylo to, že údaje, které obdrží vědci pomocí stanic, budou odeslány do USA v online režimu. V květnu ruská média informovala, že GLONASS znovu požádal Spojené státy o umístění obnovené generace terénních stanic na jejím území. Pokud by USA žádost odmítly, Roskosmos zvaží pozastavení práce amerického satelitního systému na území Ruska.Dávno běžící programSoučasná generace stanic GLONASS byla zřízená v rámci ruského federálního programu „Globální navigační systém“ pro léta 2002 až 2011. Družice druhé generace GLONASS M byla představena v roce 2003, její výroba musela být pozastavená po roce 2014 kvůli sankcím a problémům s dodáním radiačně odolné elektroniky. Družice GLONASS K a K 1 se vyráběly od roku 2010 s tím, že nový GLONASS K2 je postaven zcela na ruských technologiích. Současně je do systému zapojeno 24 družic obíhajících ve výšce 19 100 km nad povrchem Země.K aktuálnímu programu GLONASS analytik pronesl následující: „Na počátku roku 2000 vypracovalo Rusko plán rozmístění těchto stanic po celém světě. Je důležité, aby byly stanice víceméně rovnoměrně rozloženy po celém teritoriu Země. Družice GLONASS nyní létají nad celou Zemí. Musí být umístěny na povrchu, protože je nelze dát na vodu.“ Dodal, že takové stanice existují v Antarktidě, v JARu, Bělorusku, Brazílii, na Kubě. GLONASS také hodlá umístit do USA a Evropy, případně do České republiky. Konkrétní stát není přitom určen.„Znovu podotýkám, nezáleží na tom, na kterém místě bude stanice umístěná. Neexistuje zde žádná vazba, proto stanice se nemusí nutně umístit blízko Prahy. Je třeba najít oblast, aby bylo možné víceméně rovnoměrně zásobovat všechny stanice. Můžeme se domluvit i s jiným státem, zejména se Srbskem,“ uvedl analytik.Evropský Galileo a spolupráce ve vesmíruPraha je přitom „srdcem“ evropské navigace. Od roku 2012 se v České republice nachází sídlo Evropské agentury pro globální navigační satelitní systémy (GSA). Od roku 2016 se v Praze zprovoznil evropský družicový systém Galileo, který nezávisle poskytuje podporu nouzových operací, navigaci pro občany a lepší časovou synchronizaci pro kritickou infrastrukturu včetně bezpečných služeb pro orgány státní správy. V roce 2020 bylo v provozu 22 družic, k plnému provozu dojde v tomto roce, kdy se počítá s 24 družicemi na oběžné draze ve výšce 23 222 km, nad povrchem Země.Na projektu původně pracovala Čína, která se časem rozhodla založit a zprovoznit vlastní družicový systém BeiDou, který začal být dostupný po celém povrchu Země od roku 2019. Beidou je technologicky kompatibilní se systémy GPS, Galileo a GLONASS.Ke společnému provozu těchto satelitních systému třetí generace je třeba poznamenat, že se jedná o příklad zcela altruistické spolupráce. Andrej Ionin podotkl, že tyto systémy jsou používány především civilními spotřebiteli po celém světě a zdarma.„Majitelé systémů GPS, evropský Galileo, ruský GLONASS a čínský BeiDou, poskytují občanům celého světa veškeré služby zdarma. Lidé přijímají signály do smartphonů a navigace v automobilech ze všech čtyř systémů. Toto je altruistická spolupráce. O tom, jak nás v podstatě vesmír sbližuje, se nemluví. Na Zemi se my nemůžeme domluvit,“ poznamenal na závěr analytik Andrej Ionov.

Simo Häyhä Žijeme ve světě kde pár lidí jako Elon Musk nebo Jeff Bezos může mít lepší vesmírný program, než státy které mají stamiliony(rusko)nebo i víc jak miliardu lidí(čína). 1

Červenáček Při válce v Jugošce pindosi manipulovali s údaji takovéhoto systému. Myslím, že posunuli čas. Nedá se jim nikdy věřit, proto Evropa přistoupila k vytvoření vlastního systému.... S genetickým odpadem napřímo argumentačně samozřejmě nediskutujeme. Kromě nedebila K. Olinky a VIP tráktoristy bancafeho.. Já genetické odpady ani nečtu.🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

česká republika

usa

2021

