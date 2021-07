https://cz.sputniknews.com/20210713/jana-bobosikova-jsem-na-kandidatce-volneho-bloku-cr-ma-byt-destinaci-mozku-nikoli-chudych-15136965.html

Jana Bobošíková: Jsem na kandidátce Volného bloku. ČR má být destinací mozků, nikoli chudých

Jana Bobošíková: Jsem na kandidátce Volného bloku. ČR má být destinací mozků, nikoli chudých

Sputnik zavítal do Poslanecké sněmovny na tiskovku Volného bloku.

Dříve to vypadalo, že se budete angažovat v rámci SPD, do voleb nyní jdete v rámci Volného bloku. Můžeme stručný komentář?Bobošíková: Kandiduji s Volným blokem. Rozhodla jsem se svobodně, jsem tomu ráda.Vydala jste knihu s Hanou Lipovskou Aby bylo jasno. Píšete/ říkáte, že současní (ekonomičtí) odborníci neoperují se solidními daty. Jak to, že ve vyspělé společnosti chybějí tvrdé údaje? Cestu z krize by měl zajistit konkrétní postup (road map) …Zmiňujete článek (v knize) o inflaci, abych to upřesnila. Tehdy jsme se zamýšleli, jak někdo může predikovat inflaci, pokud neví, co se děje v terénu, neví-li, co se děje v obchodech. Ekonomika byla covidem omezena, navrhli jsme, že je někdy lepší říci „nevíme“, než operovat se starými daty. Veškeré prognózy na těchto datech postavené jsou ve výsledku ještě více nejisté. Tyto jevy provází společnost ve chvíli, kdy lidé ztratí vůli hledat pravdu, kdy si mohou pomyslet, že na pravdě nezáleží, že pravda a čest jako hodnota – zmizely. Toto proniká i do takových oblastí života, jakou je hospodářská statistika.V knize píšete, že krize tu byla i před covidem – covid necovid. Co to přesně znamená?Je málo politiků, kteří chtějí jít z kůží na trh a opravdu něco řešit. Lidé jsou inteligentní, vědí, že nápravné recepty budou bolet. Před volbami se těžko říkají některé pravdy. Vzpomeňme si také, jak někteří poslanci hlasovali pro zadlužení. Teď by měli upozorňovat na to, že zadluženi jsme? Nicméně někdo z nich to dokonce říká…V soukromí kuloárů slyšíte, že uměle udržovaná zaměstnanost není pro ekonomiku zrovna to pravé. Spousta se bojí říci nahlas, že celá řada bytů je skoupena spekulanty ze zahraničí, kteří se bojí euro investovat ve svých zemích, tak jej utrácí v zemích, kde euro není zavedeno. Nechybí zde vědomosti, chybí odvaha. Proto jsem u Volného bloku.V knize s kolegyní hovoříte o modelu 3D, který by mohl pomoci: Deregulace, decentralizace a demokratizace. Termín deregulace byl spojen v 90. letech s uvolněním nájemného. Pro řadu lidí to bylo bolestné. Otázka: Jde decentralizovat v technologicky provázané společnosti? Microsoft řeší vakcíny atd.… Lze být demokrat ve světě nekončících restrikcí?Začnu od konce: Nemýlím-li se, dnes se řada ekonomů zamýšlí nad tím, jak demonopolizovat sociální sítě, jak demonopolizovat roli IT gigantů. Monopolizace rozhodně nevede k větší svobodě, ani prosperita. Podobný problém neřeší jen ČR, decentralizace určitě pomůže i lépe zdaňovat některé giganty. Jako zastánce volného trhu soudím, že decentralizace je cesta, jak se zbavit ekonomických molochů.Teď ona demokratizace: Evropská komise je jakýmsi zdrojem práva, generuje různé směrnice a nařízení. Zkuste jako občan ČR zavolat do Evropské komise a klást konstruktivní otázky komisaři, proč vzniklo to či ono nařízení, kde se pro to brala data. Podle čeho rozhodl…Občané nemají šanci svým hlasem ovlivnit, co v EU vzniká.Jinak od našeho vstupu do EU se tato značně proměnila. Třetí pojem – deregulace: hovořil jste o deliktech spojených s deregulací. Ta je – komplexně vzato – ekonomickým pojmem. My to míníme tak, že je třeba omezit počet svazujících předpisů, které ovlivňují náš život. Jsou tu lidé, kteří zákony používají ke kriminální činnosti. Deregulace, jako termín ekonomiky (v rámci tržní ekonomiky), je opatření, které uvolňuje lidský potenciál. O tom jsem přesvědčena.Na tiskovce Volného bloku se novináři mainstreamu ptali, jak se stavíte ke stavebnímu zákonu. Budiž – asi je to teď tak podstatné... Otázka za nás: v knize s odvoláním na zdroj píšete, že úrovně před covidem dosáhneme v roce 2028. Není to alibi pro příští vládu, aby se nesnažila?Co má motivovat politika, aby dobře pracoval? Mělo by ho motivovat, že mu lidé věří. Měla by jej motivovat budoucnost Česká republiky, nikoli ta jeho. Jaká by měla být? Ještě dříve se ptejme po kontinuitě. Nelze, aby jedna vláda zemi zadlužila a ta druhá jen napravovala škody. Takto se těžko pracuje. Za pochodu se zároveň mění spousta zákonů.Myslím, že česká reprezentace se už musí shodnout ohledně toho, co je základním českým zájmem. Já mezi priority počítám zemi v takovém stavu, aby tu lidé chtěli žít… Podívejte se na Pobaltí, technologicky si polepšili, ale lidé od nich odcházejí. Pak tu máme něco tak křehkého a těžko uchopitelného jako hodnoty. Například vlastenectví, hledání pravdy, lidská čest… Pokud se tyto nenavrátí tam, kam patří, pak nás čeká handrkování, dokud v měšci nezacinkají poslední groše…Pro nalezení kontinuity je třeba asi i pozitivní ideologie – v tom nejlepším smyslu slova. Má teď něco takového ČR? Aby to motivovalo občana, nějaká hodnota, přesahující život jednotlivce…ČR má mít vizi svobodné, prosperující země. Měli by se k nám rádi vracet i ti, kdo odešli do zahraničí. Takováto země se stane cílovou destinací mozků, nikoli cílovou destinací chudých. Na tom by ČR měla pracovat. Má pro to veškeré předpoklady. Neměli bychom se nechat řídit nadnárodními korporacemi či Bruselem. Měli bychom si říci: Chceme, aby u nás bylo více vlastních obyvatel za 100 let, než je teď, aby u nás ve zdraví rostli naši potomci? Aby se tu dobře žilo? Nevím, zda se těmito otázkami z politiků někdo zabývá.Měli bychom si vzpomenout, jaké jsou naše křesťansko-židovské kořeny. Jsme územím katedrál a univerzit, nikoli mešit.Toto jsou věci, o nichž bychom měli s upřímností a láskou hovořit, tedy bez nenávisti. Je jen málo z nás, kdo je takový kosmopolita, že ráno snídá v Praze, večeří v Londýně, další den obědvá na Maledivách… Takovýto koncept se netýká většiny obyvatel ČR. Říkáme: ani Washington, ani Brusel, ani Moskva…Praha, to je náš zájem.Někteří se bojí emancipace ČR. Mají strach, že klesne životní úroveň.Jsem hluboce přesvědčena, že kdyby se tito podívali na saldo evropských dotací a na rozdíl mezi tím, co dáváme a tím, co dostáváme, v minulém roce to bylo 85 mld. Toto přece není cena, za niž bychom měli prodávat svoji budoucnost, svou duši, budoucnost svých dětí. Pokud si toto někdo myslí, pak to tu nikdy neměl rád.V knize míníte, že stát prodat nelze. Ale máme příklad Ukrajiny. Tuto zemi vyhrnuli naruby a prodali tam vše, co šlo. Jak mámу daleko do překročení pověstných mantinelů u nás?Jsme na hraně. Problém tví ve společenské rovině. Jsou lidé, kterým je všechno jedno. Na druhé straně jsou miliony těch, kterým to jedno není, kdo mají tuto zemi rádi. Kdo by ji neprodali. Věřím, že tito lidé promluví ve volbách. Ano, jsme na hraně. Máme tu i takové politiky, kterým osud ČR na srdci neleží. Jezdím po celé zemi a vím, že dobré lidi najdeme, kdo si přeje vychovávat své děti v ČR. Tito lidé mají úctu k tomu, co nám zde předkové zachovali.Budu znovu citovat vaši knihu: Čtu, že „si politici do příštích voleb kupují čas“. Zatím jsme neslyšeli od vlády, jaké konkrétní kroky nás z covidu vyvedou. Pořád jen přešlapují…Covid ukázal, že nad námi je něco vyššího. Uvědomili jsme si, že nejsme pány svého života. Mysleli jsme si, že jsme nesmrtelní. Není tomu tak. Jsme smrtelní. Pomůže nám změna pohledu.Krom rychlých scénářů je třeba změnit hodnotový systém. Covid a fenomén smrti – jsou bohužel nedílnou součástí života. Neakceptace reality vede k tomu, že se někteří politici potácí ode zdi ke zdi a ve svých proklamacích nejsou konzistentní. Ano, věřme tomu, že se všichni naočkujeme, a pak bude vše fajn. Držme se ale aspoň jednoho z vyhlášených postupů. Zatím se i přes vakcinaci pořád do hry vnáší nějaká sobě si protiřečící opatření. Všichni tu čelíme hrozbě.Musíme si pomáhat, abychom ji zvládli. Pomoc není v technologii, ale v lidské vůli a schopnosti být spolu. Řešení máme každý ve své hlavě a v srdci. Za nás toto politici nevyřeší. Jedině rodina. Proto Volný blok tak chrání rodiny. S absencí rodiny je lidem mnohem hůř. O kolik moudřejší bývaly naše babičky. Covid demaskoval tristní stav naší společnosti. Zdravý mysl – zdravý duch – zdravé tělo. Kdo nás to dnes učí? Děti nemají vzory ani oporu.Co když nám to politici zase zkazí lockdownem a my nenalezneme útěchu u jiných lidí, protože nás od nich zase izolují? Co si národ má nechat líbit a kde má začínat kategorická občanská iniciativa? (Milan Kubek na Českém rozhlasu Plus dříve něco nastiňoval v tom duchu, že to lidé vezmou do svých rukou…)Občané budiž volí odvážné politiky, kterým není cizí radost ze života a lidská sounáležitost. Lidé vzali covid do svých rukou už dávno. My teď hovoříme v Poslanecké sněmovně, ale jezdím po celé republice a vnímám, co kdo říká. Lidé se už nevyznají ve všech těch opatřeních. Hygienu dodržují i tak. Neznám nikoho, kdo by chtěl záměrně onemocnět covidem. Stačilo by na lidi apelovat, dobrovolně by se chovali rozumně. Neznám kolem sebe ani takové psychopaty, kteří by prskali, kudy chodí, aby každého nakazili.Pan Lubomír Volný se obává, že příští volby by mohly být ukradeny. Vyzývá, aby se prováděl dohled, co se děje s volebními urnami…Co když se uplatní černá vize a vše se zase zakáže? Jak se chovat pak?Sdílím obavy o to, že s volbami může být manipulováno. Jaká bude mutace, jaká nebude, to nevím. Lidská vůle po svobodě je nezastavitelná. Nebude-li Letná, budou-li zablokovány sociální sítě, můžeme si telefonovat. Věřím, že v informační době si občané poradí a informace si seženou. Svobodná vůle se nakonec prosadí.Dvě poslední otázky. Sputniku pan Václav Musílek řekl, že ČT dnes nedokáže dostat lidi na náměstí? Co drží tuto instituci vůbec nad vodou? A konečně, v knize zmiňujete případ demontáže sochy maršála Koněva.Na první otázku odpovídám – miliardy z koncesionářských poplatků, tedy peníze nás občanů. Jinak ČT se zuby nehty brání občanské kontrole. Asi bychom se divili, co se tam všechno děje.Jaromír Soukup, když ještě dělal pořad s prezidentem ČR, Miloši Zemanovi líčil řadu kauz či nešvarů, z nichž by se kauzy stát měly. Neměla být hlava státu aktivnější a iniciovat procesy vedoucí k nápravě (když je kolikrát pasivní i policie)? Tiskový mluvčí prezidenta Sputniku řekl, že prezident není povinen toto dělat. Jiří Ovčáček v poslední době na FB postuje jakési metafyzické apely… Jak se na to díváte? Občan proti korporátům asi nepůjde.Občané se mají obracet na jimi zvolené poslance a senátory. Pan prezident vše zvládnout nemůže. Otázka je, nakolik ochotní jsou poslanci a zda nejdou na ruku některým neziskovkám ze zcela zištných důvodů. Co se týká sochy maršála Koněva – odstraněním památníku se porušila naše smlouva o přátelství s Ruskou federací.Smlouvu za ČR před lety uzavřel Václav Havel. V knize píšeme, že přístup k soše měl na základě dohod zůstat zaručen. Je-li socha v depozitáři, je to popření jednoho z bodů vzájemné, mezinárodní dohody o přátelství.Jsou tu síly, které se snaží poškodit naše mezinárodní vztahy. Nejen s Ruskem, ale třeba i s Izraelem. Měli jsme tu dlouhodobou politiku zaměřenou na Blízký východ. Liší se od té, která se nyní realizuje. Měli bychom mít zákon o ochraně ČR před skrytým zahraničním vlivem. Ve Volném bloku takový navrhujeme. Myslím, že lokální samosprávy jsou v zóně působení lobbistů a neziskovek, nikoliv politických stran za které kandidují. Výsledek všichni vidíme. Nás omezující iniciativy přicházejí zvenčí. Jsem optimistka, doufám, že v ČR nalezneme dostatečně silnou a dobrou vůli věci změnit.Díky za rozhovor.

