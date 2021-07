https://cz.sputniknews.com/20210713/lucii-bilou-obvinili-z-pouzivani-photoshopu-cas-nezastavis-reagoval-jeden-sledujici-15122676.html

Lucii Bílou obvinili z používání Photoshopu. Čas nezastavíš, reagoval jeden sledující

Sto lidí, sto chutí. Toto pořekadlo platilo vždy a i dnes je velmi aktuální. Své o tom ví i tato oblíbená česká pěvkyně, která má sice pevnou a obrovskou fanouškovskou základnu, ale i tak se občas objeví někdo, kdo má chuť si zakritizovat…Naposledy se tak stalo u jednoho z jejích nejnovějších snímků od moře.A i přesto, že velká část fanoušků obdivovala, jak Lucie ve svých 55 letech vypadá, jeden uživatel měl své výtky.Narážel tím na to, že Lucie ve skutečnosti vypadá jinak, než jak se prezentuje na sociálních sítích. Tam si totiž podle něj přidává na kráse pomocí různých programů.Nutno ale říct, že takový rýpavý komentář se v záplavě lichotek prakticky ztratil. Jiní lidé totiž měli na Lucčin vzhled o dost milejší názor.Podle velké části příznivců je Lucie nádherná žena, které to neustále moc sluší.A dost podobně se vyjadřovali i ostatní: „Den ze dne krásnější… Pokora a láska v obličeji… která vychází z tvé duše.“Zmínky padly také o představení, o kterém Lucka informovala: „Luci,vy vypadáte tak krásně a mladě. Muzikál je nádherný, máte neuvěřitelný talent.Lucie BíláLucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka.Lucie s hudbou začala již v roce 1984 a ze zpěvačky v rockové kapele se postupně stala naprostou špičkou a nyní patří mezi nejvýraznější osobnosti českého šoubyznysu.Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík.V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.Co se týče jejího soukromého života, zažila hned několik pádů a vzestupů. V 90. letech byl jejím partnerem producent Petr Kratochvíl, s nímž jí sice vztah nevyšel, ale narodil se jim syn Filip. S tím má Lucie dodnes krásný vztah. Dalším mužem po boku Lucie Bílé byl hudebník Stanislav Penk. I když zpěvačka věřila, že tento vztah potrvá navždy, jen rok po svatbě šli od sebe. Pár let poté se Lucie zamilovala do mladšího muzikanta Václava Noida Bárty. Za toho se provdala v roce 2006, ale v září 2008 došlo na rozvod. I přes to všechno jsou ale dotyční dodnes dobrými přáteli. Poslední láskou této zpěvačky je Radek Filipi. S ním se Bílá seznámila v roce 2015 na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Zatím to vypadá, že jim to klape a Lucie po jeho boku jenom září.

