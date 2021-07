https://cz.sputniknews.com/20210713/media-rothschildove-zaluji-cesko-u-evropskeho-soudu-kvuli-majetkum-15134336.html

Média: Rothschildové žalují Česko u evropského soudu kvůli majetkům

Média: Rothschildové žalují Česko u evropského soudu kvůli majetkům

K Evropskému soudu pro lidská práva směřuje stížnost proti Česku ze strany potomků Alphonse Rothschilda. Česká republika prý porušuje Evropskou úmluvu o... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-13T13:49+0200

2021-07-13T13:49+0200

2021-07-13T13:49+0200

česko

vlastnictví

rothschildové

evropský soud pro lidská práva

majetek

nacisté

soud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/728/27/7282730_0:495:2730:2031_1920x0_80_0_0_aded48727efd9de57d91454fe9e41116.jpg

Portál uvádí, že se jedná o spor o „rodinné panství“ Šilhéřovice na Hlučínsku, které bylo Rothschildovi odebráno kvůli jeho židovskému původu německými nacisty. Po válce následně správu převzaly úřady Československa.Podle Rothschildů jejich rodina ještě před nástupem komunistické strany k moci požádala o navrácení majetku. K tomu ale po únoru 1948 nedošlo. Rothschildové ústy své zástupkyně pro Česko Hany Hikelové považují postup českých soudů za „legitimizaci nacistických protižidovských opatření z doby holocaustu“, neboť soudy se prý jejich záležitostí odmítly zabývat.Hlídací pes poukazuje na rozhodnutí soudů ve sporech, jež se táhly mnoho let, kde soudy rozhodly, že se Rothschildové o svůj majetek po válce včas nepřihlásili.V neprospěch rodiny Rothschildů rozhodl posléze také Nejvyšší soud, jenž, podle slov portálu, uvedl, že „i kdyby bylo možno přisvědčit a uznat, že jim byla konfiskací způsobena křivda, šlo by o křivdu způsobenou před 25. únorem 1948, a takové křivdy se podle ustálené judikatury neodčiňují“.Ústavní soud rozhodl rovněž v neprospěch Rothschildů, když konstatoval, že bývalý majitelé po válce neuplatnili nárok na vydání svého majetku, a proto současní dědicové nejsou oprávněni požadovat návrat majetku.Portál v závěru uvádí, že Rothschildové své majetky převáděli na německou nacistickou říši údajně „pod nátlakem“. Pokud by odmítli své majetky nacistům odprodat, jak píše portál – fakticky předat, následovala by deportace majitelů do Osvětimi a téměř jistá smrt.

https://cz.sputniknews.com/20210713/uz-aby-sli-od-valu-tihle-rusti-pohunci-czernin-se-neudrzel-kvuli-bance-15133434.html

https://cz.sputniknews.com/20210713/rdif-a-indicky-institut-serum-zahaji-v-zari-vyrobu-vakciny-sputnik-v-zavodech-spolecnosti-15133993.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vlastnictví, rothschildové, evropský soud pro lidská práva, majetek, nacisté, soud