https://cz.sputniknews.com/20210713/po-volbach-to-bude-vypadat-jinak-nez-si-lepsolidi-maluji-ods-muze-cuknout-15132837.html

Po volbách to bude vypadat jinak, než si lepšolidi malují. ODS může cuknout

Po volbách to bude vypadat jinak, než si lepšolidi malují. ODS může cuknout

ODS střílí ostrými do Pirátů, ale i koaličních partnerů. Je to předvolební nervozita, nebo se občanští demokraté chystají k jidášství a po volbách přimknou k... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-13T17:37+0200

2021-07-13T17:37+0200

2021-07-13T17:37+0200

názory

ods

ano

politika

názor

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/13418170_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_e112db63c9b524ab3429f68e25723687.jpg

Modří ptáci si brousí zobáky. Chce se pokračovat v přirovnání, že po volbách se svými ostrými zobáky pustí do koaličních partnerů TOP09 a lidovců, a ještě předtím si to vyřídí s Piráty. Ale proč tak přímé analogie? ODS si zkrátka brousí nože na všechny.O co jde? Deníku Právo poskytl interview jihočeský hejtman Martin Kuba, vlivný muž občanských demokratů, který často zastiňuje předsedu ODS Petra Fialu. Proto je nutné si všimnout, co Kuba říká, protože to není plané tlachání. To je první kudla. Politik je přesvědčen, že ODSka je schopná „dát“ ANO bez koaliční pomoci. Aura neporazitelnosti Andreje Babiše je pouhý mýtus.„Svět, který reprezentují piráti, není podle mě moc veselejší než ten, jaký produkuje Babiš. Nedokážu si vůbec představit, že ODS bude dělat pirátům minoritního partnera. Ta hra by podle mého neměla být o tom, jestli za každou cenu sedět ve vládě, ale o tom, jak prosadit svou představu. A pokud to nedokážu, tak ve vládě nemám co dělat. S kým půjdeme do vlády, je věcí našich předsedů, ale průzkumy ukazují, že bude velmi těžké sestavit stabilní vládu," tvrdí Kuba.To je druhá kudla v zádech. Kuba jednoznačně signalizuje, že ať podzimní sněmovní volby dopadnou jakkoli, tak velká vládní koalice pěti takzvaných demokratických stran proti Babišovi vzniknout nemusí. Minimálně proto, že v ODS s tím mohou mít velký problém.Ač si lepšolidi a chvilkaři dělají naděje, že volby přinesou změnu a po Babišovi se v naší republice vyvětrá, opak může být pravdou. Volby mohou skončit jakkoli jen ne vítězstvím pravdy a lásky. Spíš dojde k politickému tobogánu, přehlídce zrady a třeba se na scénu vrátí i přeběhlíci.Anebo, což může být také pravda, se Andrej Babiš dostal do hlav svých oponentů a ti teď ztrácí nervy a začínají kombinovat. O předvolební labilitě Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.„Jde o politický vzkaz dovnitř ODS. Dovnitř ODS signalizuje, resp. spíše potvrzuje, že je zde silný konkurent stávajícího předsedy Petra Fialy, a to nejen personálně, ale i obsahově, takticky a strategicky. Tedy v tom smyslu, že reprezentuje jinou představu o povolebním směřování ODS než Petr Fiala a že považuje projekt SPOLU za v podstatě mrtvý a neperspektivní, čímž artikuluje i pocity nemalé části členské základny ODS. Říká, že jeho představou je silná a samostatná ODS, která se v povolebním vyjednávání nebude příliš ohlížet na přání současných koaličních partnerů a už vůbec nebude preferovat účast v takové případné vládní koalici, jejíž součástí by byla i Pirátská strana. A je to i signál vůči hnutí ANO, a možná i vůči SPD, který dává najevo, že ODS po volbách může být ochotná vyjednávat o podobě budoucí vlády i s nimi a že s ní tentokrát, na rozdíl od situace po volbách do Sněmovny v roce 2017, tzv. může být řeč,“ říká politolog.Co stojí za takovým siláctvím? Strach z volebního krachu? Nebo se demokratické opozici dostal Babiš do hlavy?„Je to souběh více faktů, z nichž asi prim hraje vývoj volebních preferencí, které souručenství SPOLU plus Piráti a STAN již zdaleka nedávají jistotu většiny v budoucí Sněmovně, a též vnitřní situace v ODS, kdy část strany nese nelibě účast ODS v koalici SPOLU i to, že o ní nerozhodl celostátní sjezd strany, ale jen nejužší vedení. A svou značnou roli zde má i skutečnost, že ODS je již osm let opoziční stranou a další čtyři roky v opozici by pro ni byly již možná fatální. Z mnoha hledisek, politických i ekonomických,“ míní expert.Jaká je možnost, že se ODS po volbách trhne a utvoří vládu s ANO? „Slovy norem upravujících držení drog je ta možnost větší než malá. Zejména tehdy, jestli volby vyhraje hnutí ANO a jestli zároveň součet poslaneckých mandátů koalice SPOLU, Piráti a hnutí STAN bude nižší než 101. A pokud prezident Zeman dodrží slib, že premiérem jmenuje po volbách šéfa nejúspěšnější samostatně kandidující strany, tedy Andreje Babiše,“ říká politolog Tomáš Doležal.

https://cz.sputniknews.com/20210706/ceske-elity-jsou-zakomplexovane-europoslanec-za-ods-zahradil-promluvil-k-husitum-15068101.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

ods, ano, politika, názor, česká republika