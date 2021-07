https://cz.sputniknews.com/20210713/pokrytci-se-ozvali-ovcacek-nalozil-opozici-za-noveho-nejvyssiho-statniho-zastupce-15132341.html

„Pokrytci se ozvali.“ Ovčáček naložil opozici za nového nejvyššího státního zástupce

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček poukázal na falešnost opozičních politiků v otázce nového nejvyššího státního zástupce Igora Stříže. Jeho kritika ze... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

„Opozice buší v gong kvůli novému nejvyššímu státnímu zástupci Igoru Střížovi. Hle, pokrytci se ozvali!“ napsal hradní mluvčí na svých sociálních sítích.Ke svému vyjádření Ovčáček připojil výstřižek z jedné ze zpráv z roku 2011, kde stojí, že současný člen TOP 09 Jiří Pospíšil, který tehdy působil jako ministr spravedlnosti za ODS, „přijal návrhy nového nejvyššího státního žalobce Pavla Zemana. (…) odvolal všechny tři dosavadní náměstky na Nejvyšším státním zastupitelství. Odsouhlasil i jejich nástupce Igora Stříže a Stanislava Mečla“.Igor StřížVláda Andreje Babiše schválila návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové a jmenovala Igora Stříže na post nejvyššího státního zástupce. Stříž byl dosavadním náměstkem bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Oficiálně se své nové funkce ujme v průběhu úterka, ačkoli úřad fakticky řídil od 1. července, kdy svůj post Pavel Zeman opustil.Ministryně Benešeová v souvislosti se Střížem uvedla, že rozhodnutí jmenovat ho do čela Nejvyššího státního zastupitelství bylo jednomyslné.„Je to profesionál, který prošel všemi stupni státního zastupitelství, pracoval jako statutární zástupce a první náměstek nejvyššího státního zástupce. V současné době se tedy bude ujímat funkce,“ uvedla na tiskové konferenci na konto Stříže ministryně Benešová a dodala: „Má bezpečnostní prověrku na tajné a byl doporučen i Unií státních zástupců, která mu dala kladné hodnocení a jednoznačné doporučení.“Igor Stříž jako veřejný žalobce pracuje od roku 1986, nejprve působil jako právní čekatel, později jako vyšetřovatel a prokurátor u vojenské prokuratury.Právě jeho působení u vojenské prokuratury se stalo terčem kritiky opozičních politiků. První místopředseda ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že jeho strana Stříže po volbách odvolá.Ke zprávám o tom, že Stříž se stal novým Nejvyšším státním zástupcem, se vyjádřil i bývalý ministr spravedlnosti Pospíšil. Funkce nejvyššího státního zástupce prý není slučitelná se Střížovou „komunistickou minulostí“.„Ač je Igor Stříž dobrým právníkem, neměl by být hlavou celé soustavy státního zastupitelství. Tato pozice má totiž také výrazný symbolický význam a ten se neslučuje s jeho komunistickou minulostí!” napsal Pospíšil na svých sociálních sítích.

