Poslanecká sněmovna v úterý stvrdila stavební zákon. Ten musí podepsat ještě prezident

2021-07-13T21:08+0200

Pro zákon hlasovalo v dolní komoře 104 poslanců z politických stran ANO, SPD, KSČM a ČSSD. Co se týče poslední zmíněné strany, proti hlasovala Kateřina Valachová, Jan Chvojka a Václav Votava, z komunistů pak Stanislav Grospič.Proti byli občanští demokraté, Piráti, lidovci, TOP 09 a také hnutí STAN. K tomu, aby došlo k přehlasování veta, bylo nutných 101 hlasů.Tento nový zákon například umožní budovat novou síť státní stavební správy a nabírat do ní nové lidi. Stavební úřady budou spadat pod Nejvyšší stavební úřad, a co se organizace týče, bude podobná jako u finanční správy.Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové nebude stát stavět žádné nové úřady na zelené louce. Podle ní zákon zajistí kupříkladu dodržování lhůt. Kromě toho podle ní posiluje postavení obcí v územním rozvoji. Dostálová kromě toho konstatovala, že úřady se občanům nevzdálí, jelikož stavební řízení díky digitalizaci budou moci absolvovat elektronicky z domova.Kritika opoziceNutno podotknout, že ačkoliv se zákon připravoval několik let a ministerstvo pro místní rozvoj, které jej předložilo, ho považuje za zásadní, mezi opozicí se našlo mnoho kritiků. Z řad opozice tak například zaznívala slova o kolapsu stavebního řízení, který přinese podle ní plánované zřízení Nejvyššího stavebního úřadu. Zákon pak označili za paskvil a vládě vyčetli, že jej protlačuje silou.Při předchozím hlasování komunisté zákon v Poslanecké sněmovně nepodpořili. Stěžovali si, že prošel pozměňovací návrh, který umožní, aby obytné místnosti neměly přímé osvětlení a větrání. Dostálová však nabídla, že dané podmínky určí vyhláška.Za zmínku stojí, že Senát ČR zákon vetoval na začátku července hlasy všech přítomných senátorů. Nelíbil se jim především navrhovaný přesun stavebních úřadů pod stát. V neposlední řadě zmiňme, že zákon musí ještě podepsat prezident země Miloš Zeman.

https://cz.sputniknews.com/20210701/senat-schvalil-novelu-zakona-tykajici-se-zmeny-prijmeni-u-cesek-nyni-ma-rozhodnout-prezident-zeman-15020777.html

