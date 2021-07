https://cz.sputniknews.com/20210713/prezidentuv-mluvci-prozradil-koho-bude-volit-opozice-bude-zurit-15136211.html

Prezidentův mluvčí prozradil, koho chce volit. Opozice bude zuřit

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček sdělil, komu v nadcházejících podzimních volbách odevzdá svůj hlas. Jmenoval přitom ty, kdo díky svému chování volby... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

„(…) budu volit ANO. Nabízí program a osobní nasazení pro republiku,“ prohlásil mluvčí Miloše Zemana na svých sociálních sítích.Jeho vyjádření týkající se jeho politických preferencí bylo součástí širšího kontextu, kde upozorňoval na chyby opozice v předvolební kampani. Ovčáček reagoval na zprávu portálu Novinky, jenž informoval o případu starostky Lucie Potučkové z krkonošské obce Mladé Buky. Starostka se obula do ministryně financí Aleny Schillerové a ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové.„Tak se ke mně chtějí přijet blejsknout KD z MMR a AS z MF. Prý že máme krásný projekt z IROP. Nene, děvenky, sami jsme jako obec postavili, sami jsme zařídili a děkovat budem pouze EU directissimo. Škola je přes léto zamčená a vetřelce do ní nepouštíme. Foťte se před Penamem,“ napsala Potučková na svých sociálních sítích.„Volala mi sekretářka z ministerstva pro místní rozvoj, že jede paní ministryně Dostálová do regionu a chce se podívat, co jsme vybudovali, což bych ještě brala - je to zastupitelka Královéhradeckého kraje. Ale poté doplnila, že by to byla společná návštěva s ministryní Schillerovou. V ten moment jsem zacouvala a řekla si, že tohle PR nebudu podporovat,” cituje portál slova Potučkové.Reakce OvčáčkaPrávě na tato slova krkonošské starostky Lucie Potučkové (STAN) reagoval na svých sociálních sítích hradní mluvčí.Podle jeho názoru opozice v nadcházejících podzimních volbách propadne, protože kromě prázdných řečí a gest nemá voličům, co nabídnout. Lidé jsou prý už unavení nekonečným proudem primitivní opoziční agresivity.Reakce DostálovéMinistryně pro místní rozvoj Klára Dostálová v reakci na chování Potučkové uvedla, že když krkonošská starostka potřebovala v minulosti pomoci, tak byla ministryně vítána.„Je to velmi smutné. Když jsem tam byla před rokem a paní starostka potřebovala pomoc s národními dotacemi, tak jsme tam byly vítané,“ citují Novinky její slova.VolbyPodle předvolebního modelu agentury STEM pro červen by vyhrálo hnutí ANO předsedy vlády Andreje Babiše se ziskem 26,7 % hlasů, na druhém místě by se umístila koalice Pirátů a STANu se ziskem 24,1 % hlasů. Na třetím místě by dále skončila koalice Spolu se ziskem 17,4 %.Kromě těchto politických subjektů by se do Poslanecké sněmovny po překonání 5% hranice dostala ještě Přísaha, komunisté, sociální demokraté a SPD Tomia Okamury.

