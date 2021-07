https://cz.sputniknews.com/20210713/pristupy-nato-k-rusku-uplne-ztroskotaly-prohlasil-rjabkov-15134180.html

Přístupy NATO k Rusku úplně ztroskotaly, prohlásil Rjabkov

Přístupy NATO k Rusku úplně ztroskotaly, prohlásil Rjabkov

Přístupy NATO, mj. i k Rusku, úplně ztroskotaly a jsou neúčinné, prohlásil náměstek ministra zahraničí RF Sergej Rjabkov v rozhovoru pro ruský časopis... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

„Severoatlantická aliance často v rozporu se zdravým rozumem využívá přístupy, které úplně ztroskotaly v minulosti a jsou naprosto neúčinné nyní,“ řekl Rjabkov.Moskva je ochotná k budování stabilních vztahů s USA a dohodám „na rozumném základě“, prohlásil náměstek ministra zahraničí RF.„Jestli se dá na základě dohod v segmentech, fragmentech, v jakýchsi jednotlivých balících otázek pracovat s novou administrativou, která deklaruje ochotu pracovat na stabilnějších a předvídatelnějších vztazích. To je mimochodem heslo dne, budeme stále častěji poslouchat o ochotě nynější administrativy USA pracovat ve prospěch stabilnějších a předvídatelnějších vztahů s Moskvou. A my to také chceme. Bereme bez iluzí to, co je v těchto vztazích možné,“ řekl Rjabkov v rozhovoru a podotkl, že nemohou být příliš velká očekávání.Návrat diplomatického majetkuRF zaslala USA více než 470 nót ohledně návratu ruského diplomatického majetku, odpovědi jsou záporné, prohlásil Rjabkov.Administrativa bývalého prezidenta USA Baracka Obamy schválila koncem prosince roku 2016 balík protiruských sankcí kvůli údajnému „zasahování do voleb“ a „nátlaku na americké diplomaty“, kteří pracují v Rusku. USA uzavřely mj. přístup ke dvěma obytným komplexům – takzvaným „letoviskům“ Stálého zastupitelství Ruska v New Yorku a Velvyslanectví Ruska ve Washingtonu, která jsou ruským diplomatickým majetkem.Kromě toho USA provedly několik sankčních kampaní proti diplomatům RF. Administrativy bývalých prezidentů Obamy a Donalda Trumpa přijaly mj. rozhodnutí o vyhoštění desítek ruských diplomatů a o zavření konzulátů v San Francisku a Seatlu, Obchodního zastupitelství Ruska ve Washingtonu a řady jiných budov, které jsou ruským diplomatickým majetkem. Moskva podnikla podobná opatření, včetně vyhoštění amerických diplomatů, snížení počtu diplomatů USA v Rusku a zavření amerického konzulátu v Petrohradu.

