Putin ke svému článku o Ukrajině: Začalo se pracovat na projektu „antiRusko", vyvolává to obavy

Putin ke svému článku o Ukrajině: Začalo se pracovat na projektu „antiRusko“, vyvolává to obavy

Ruský prezident Vladimir Putin se vyjádřil k významu a účelu svého článku o Ukrajině, který napsal. Uvedl, že o něm přemýšlel několik měsíců a že jde o... 13.07.2021

„Že napíšu tento článek, jsem se nerozhodl teď, ale už dávno, přemýšlel jsem o tom několik měsíců. Název tohoto materiálu - článek - je podmíněný, protože je to přece jen trochu víc než článek, je to analytický materiál založený na historických faktech, událostech, na historických dokumentech,“ řekl v televizi Rossija 24.Prozradil také, jak ho vůbec taková věc napadla. „Vždyť v běžném životě se věnujeme práci, výchově dětí, některým koníčkům a zpravidla o otázkách tohoto druhu a povahy, které jsou nastíněny v tomto materiálu, příliš nepřemýšlíme. Tato situace vyžadovala, abychom se blíže podívali na svět, ve kterém žijeme, na to, kdo jsme, a na naše vztahy s nejbližší rodinou a sousedy. Proto se v této souvislosti objevila tato myšlenka,“ vysvětlil.„Začalo to už dávno (projekt antiRusko; pozn. red.), ještě ve středověku, a pokračuje to dodnes. Přebírají se staré polotovary. Všechno nové je dobře zapomenuté staré,“ řekl Putin.Kompromisní řešeníPodle jeho slov hledá Rusko ve vztazích se svými sousedy kompromisní řešení přijatelná pro všechny. „Hledáme kompromisní cesty, které povedou ke stavu, který uspokojí naše partnery. Je to obtížný proces dohody, ale jsme trpěliví a hledáme taková řešení, která jsou přijatelná pro všechny,“ uvedl.Ruský prezident Vladimir Putin dále prohlásil, že zákon o původním obyvatelstvu přijatý na Ukrajině byl jedním z podnětů k napsání jeho článku.Ruský prezident Vladimir Putin se domnívá, že lidé žijící na Ukrajině se pravděpodobně nebudou klidně dívat na vládu, která se jako chameleon „přebarví“ a začne hájit nikoli zájmy ukrajinského lidu, ale těch, kteří platí za její pobyt u moci.Článek Vladimira PutinaPřipomeňme, že v pondělí ruský prezident Vladimir Putin zveřejnil článek o historické jednotě Rusů a Ukrajinců. V něm upozornil, že po přímém zásahu Západu do vnitřních záležitostí Ukrajiny v roce 2014 začala politiku Kyjeva určovat agresivní rusofobie radikálních nacionalistů. Prezident označil zeď, která vznikla mezi národy, za velké neštěstí a dodal, že skutečná suverenita Ukrajiny je možná pouze v partnerství s Ruskem.Zároveň naznačil, že kyjevské úřady Donbas a jeho obyvatele prostě nepotřebují, protože vedení země nemá zájem na plnění minských dohod, protože to odporuje logice protiruských nálad vnucovaných Západem. Putin zdůraznil, že Rusko se nikdy nestane „protiukrajinským“ a že o tom, jaká Ukrajina má být, by měli rozhodnout její občané.

