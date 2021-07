https://cz.sputniknews.com/20210713/ruska-stihacka-su-30-doprovazela-nad-cernym-morem-americky-vyzvedny-letoun-15136824.html

Ruská stíhačka Su-30 doprovázela nad Černým mořem americký výzvědný letoun

Ruská stíhačka Su-30 doprovázela nad Černým mořem americký výzvědný letoun

Stíhačka Su-30 ruského letectva doprovázela nad Černým mořem americký výzvědný letoun, jenž se přiblížil k hranicím Ruska, informovalo ruské národní centrum... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

Situace se rozvíjela standardně: ruské radiolokační prostředky Jižního vojenského okruhu zachytily cíl směřující ke státní hranici, načež odstartovaly stíhačky.Dále upřesnili, že poté, co americký stroj změnil kurz, se ruská stíhačka vrátila na své domovské letiště. K narušení ruské státní hranice americkým strojem nedošlo.AmeričanéAktivity americké strany u ruských hranic jsou v posledních měsících časté. Nic na tom nezměnila ani situace s jejich odchodem z Afghánistánu. Po odchodu USA z Afghánistánu tam nabírá na síle hnutí Talibán (teroristická organizace zakázána v Rusku), které získává stále nová území dříve kontrolovaná kábulskou vládou. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov americký odchod z Afghánistánu označil za přiznání neúspěchu.Včera v této souvislosti bylo informováno, že Afghánské bezpečnostní síly zlikvidovaly šéfa tálibánské rozvědky, sdělilo Ministerstvo vnitra Afghánistánu. „Během speciální operace afghánských speciálních policejních sil ... byl včera v provincii Logar zlikvidován Kari Shagasi, šéf tálibánské rozvědky ... a byli zadrženi další dva ozbrojenci,“ stojí se ve zprávě.V pátek 9. července se objevily zprávy, že tálibové vstoupili s bojem do Kandaháru, hlavního města stejnojmenné provincie a největšího města v jižním Afghánistánu. Ještě dříve téhož dne bylo oznámeno, že kromě již obsazených hraničních přechodů do Tádžikistánu převzali ozbrojenci Tálibánu kontrolu nad přechody na hranicích s Íránem a Turkmenistánem. Tehdy oficiální zástupce politické kanceláře hnutí Muhammad Naim řekl agentuře Sputnik, že země sousedící s Afghánistánem nemusejí mít obavy o bezpečnost na svých hranicích. Kromě toho tálibové slíbili, že hraniční přechody Afghánistánu se sousedními zeměmi budou fungovat jako obvykle.

Červenáček Vytrvalost růže přináší, ale myslím, že to Rusové už berou s nadhledem. Vyslali jednu stíhačku a myslím, že nic moc utajeného nového nezapínali. Radary se dají zapnout rychle. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 4

VB158 rus by si měl uvědomit že zkoušejí jeho dosah radioelektronického zachycení a zjištují frekvence či jiné kouzla jak to oblafnout je třeba je nechat přeletět hranice pak donutit přistát atd. nebo vás čeká probuzení bez obrany vzdušného prostoru 0

