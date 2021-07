https://cz.sputniknews.com/20210713/sef-zalobcu-striz-nebudu-brat-ohled-na-politicke-dopady-budu-chranit-verejny-zajem-15134977.html

Šéf žalobců Stříž: Nebudu brát ohled na politické dopady, budu chránit veřejný zájem

Šéf žalobců Stříž: Nebudu brát ohled na politické dopady, budu chránit veřejný zájem

Nový nejvyšší státní zástupce Igor Stříž v průběhu své tiskové konference uvedl, že bude vést svůj úřad bez ohledu na politické či společenské dopady. Chce prý... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-13T15:39+0200

2021-07-13T15:39+0200

2021-07-13T15:39+0200

česko

igor stříž

prokurátor

ministerstvo spravedlnosti

stát

policie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/15127983_0:138:2048:1291_1920x0_80_0_0_d127376d5c0bf9731801b3c14a2a5aa2.jpg

„Nemám na svém zachování ve funkci žádný prioritní zájem, nejsem spojen s žádnými politickými, obchodními či lobbistickými či jinými vlivnými skupinami a hodlám tuto funkci vykonávat objektivně bez ohledu na případné dopady do politických, obchodních, společenských sfér. Vždy budu vystupovat ve veřejném zájmu,“ prohlásil nový Nejvyšší státní zástupce.Podle jeho názoru je nezbytné, aby byly provedeny změny v zákonech, aby mohla být prováděna výběrová řízení státních zástupců a definovány jejich mandáty.Rovněž uvedl, že ve vykonávání své funkce „nehodlá kopírovat Pavla Zemana a udržet se ve funkci 10 let“.Igor StřížVláda Andreje Babiše schválila návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové a jmenovala Igora Stříže na post nejvyššího státního zástupce. Stříž byl dosavadním náměstkem bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Oficiálně se své nové funkce ujme v průběhu úterka, ačkoli úřad fakticky řídil od 1. července, kdy svůj post Pavel Zeman opustil.Ministryně Benešeová v souvislosti se Střížem uvedla, že rozhodnutí jmenovat ho do čela Nejvyššího státního zastupitelství bylo jednomyslné.„Je to profesionál, který prošel všemi stupni státního zastupitelství, pracoval jako statutární zástupce a první náměstek nejvyššího státního zástupce. V současné době se tedy bude ujímat funkce,“ uvedla na tiskové konferenci na konto Stříže ministryně Benešová a dodala: „Má bezpečnostní prověrku na tajné a byl doporučen i Unií státních zástupců, která mu dala kladné hodnocení a jednoznačné doporučení.“Igor Stříž jako veřejný žalobce pracuje od roku 1986, nejprve působil jako právní čekatel, později jako vyšetřovatel a prokurátor u vojenské prokuratury.

https://cz.sputniknews.com/20210713/media-rothschildove-zaluji-cesko-u-evropskeho-soudu-kvuli-majetkum-15134336.html

https://cz.sputniknews.com/20210713/zelenskyj-o-clanku-ruskeho-prezidenta-putina-je-hezke-ze-umi-ukrajinsky-15134535.html

muko Je to asi profesionál, ale aj naivný človek. Som zvedavý, kedy sa do neho obujú Židobolševici a rusofobi! Nebude mať na tom poste dlhý život. 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

igor stříž, prokurátor, ministerstvo spravedlnosti, stát, policie