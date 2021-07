https://cz.sputniknews.com/20210713/situace-jako-v-cesku-ale-rakousko-rozvolnuje-15133635.html

Situace jako v Česku, ale Rakousko rozvolňuje

Situace jako v Česku, ale Rakousko rozvolňuje

Epidemiologická situace v Rakousku je sice dost podobná jako v Česku, ale v sousední zemi již 22. července lidé sundají roušky v obchodech, rozvolnění jde ale... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-13T12:12+0200

2021-07-13T12:12+0200

2021-07-13T12:12+0200

svět

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

koronavirus

rakousko

česká republika

Premiér Andrej Babiš Novinkám.cz uvedl, že po zkušenostech z minulého roku si netroufá do uvolňování opatření mluvit. Podle něj mají hlavní slovo odborníci v čele s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou, která je aktuálně proti dalšímu uvolňování opatření.Portál oslovil také hlavní hygieničku Svrčinovou, jestli si dokáže představit alespoň zrušení roušek v obchodech. Ta však uvedla, že kvůli aktuální situaci se o tom nyní neuvažuje.Podobný názor vyslovil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který chce počkat na větší míru proočkovanosti.Situace v RakouskuV Rakousku se aktuální situace blíží českému vývoji. Zatímco v Česku obě dávky vakcíny dostalo přes 35 procent obyvatel, v Rakousku je to o šest procent více.V Česku za posledních sedm dnů připadá na sto tisíc obyvatel asi 13 nakažených, v Rakousku je to zatím 8,9.Rakouský kancléř Sebastian Kurz nadále trvá na tom, že od 22. července se zruší povinnost nošení roušek v obchodech. Ve stejný den bude také zrušena povinnost registrací v oblasti gastronomie, lidé také budou moci vyrazit na diskotéky bez potvrzení o očkování nebo negativním testu, navíc nebude omezena ani kapacita.Koronavirus v ČeskuV Česku za pondělí přibylo 239 nakažených koronavirem, zároveň mírně kleslo reprodukční číslo R. Aktuálně je nejhorší situace ve třech okresech na Plzeňsku.Pondělní testování odhalilo 239 nakažených, minulý týden to bylo 125 případů, nutno podotknout, že tehdy šlo o státní svátek.Reprodukční číslo R se několik dnů drží nad hodnotou 1, což ukazuje na zrychlování nákazy. V neděli bylo číslo R na 1,45, v pondělí mírně kleslo na 1,37.Aktuálně je na tom nejhůře Plzeňsko, kde tři okresy (Plzeň, Plzeň-sever, Rokycansko) vykazují hodnotu nákazy vyšší než 40 případů na 100 tisíc obyvatel.

2021

