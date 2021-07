https://cz.sputniknews.com/20210713/u-ceskeho-sternberka-se-prevratil-raft-sest-lidi-je-v-nemocnici-zemrela-jedna-osoba-15135491.html

U Českého Šternberka se převrátil raft. Šest lidí je v nemocnici, zemřela jedna osoba

Web ČTK informoval o tragédii, která se stala dnes na řece Sázavě u Českého Šternberka na Benešovsku. Převrátil se tam totiž raft s několika lidmi, přičemž si... 13.07.2021, Sputnik Česká republika

Jak se uvádí, incident byl nahlášen kolem 11:30. Podle mluvčí středočeské záchranné služby Petry Homolové se plavilo na raftu několik osob a byli na palubě i nezletilí. Na jezu se však člun převrátil. Policejní mluvčí Barbora Schneeweissová sdělila, že pro lidi z převráceného raftu skočil do vody muž z jiného člunu. Ten byl však pak pohřešován. Mluvčí ale zatím nepotvrdila, zda se jedná o oběť neštěstí.Podle Homolové byli další čtyři lidi převezeni do benešovské nemocnice, sedmé osobě však záchranáři již pomoci nedovedli.Vlak se školákyV salcburském regionu Lungau na trati Murtalbahn vykolejil před pár dny vlak se školáky, jeden z vagónů se zřítil do řeky Mury. Na místě bylo okolo 17 zraněných, čtyři lidé museli být hospitalizováni v nemocnici. Deník Krone uváděl, že v době nehody bylo ve vlaku asi 50 lidí.Trať Murtalbahn vede údolím řeky Mury. K vykolejení došlo okolo sedmé hodiny mezi Kendlbruckem a Predlitzem na nejdelší úzkokolejné trati v Rakousku, která slouží především turistickým vlakům.Na místě kromě zdravotníků zasahovaly jednotky hasičů a policie. Mluvčí Červeného kříže médiím uvedla, že dva zranění byli odvezeni do nemocnice v Tamswegu a další dva do nemocnice v Murtalu.

